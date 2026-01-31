Никогда не было ничего подобного: чем вновь удивил Китай

В Восточно-Китайском море в последние недели зафиксирована необычная и ранее не наблюдавшаяся активность китайских рыболовецких судов. Как сообщает Business Insider, сотни и даже тысячи кораблей собирались в четко скоординированные геометрические формации, что не характерно для обычного промысла и может указывать на действия так называемой морской милиции Китая.

Китай вывел в море тысячи рыбацких лодок. Фото: из открытых источников

Согласно спутниковым данным и информации судоходного мониторинга, первый подобный инцидент произошел 25 декабря. Тогда более 2000 судов выстроились в две обратные L-образные линии протяженностью свыше 460 километров недалеко от побережья Шанхая. Уже 11 января около 1500 судов сформировали одну прямую линию длиной примерно 480 километров в том же районе.

Аналитики отмечают, что масштаб, точность и скорость координации таких маневров несовместимы с обычной деятельностью рыбаков. Заместитель директора Азиатской инициативы по прозрачности морского пространства Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Гаррисон Претат признался, что сначала принял увиденное за ошибку в данных. По его словам, за годы работы с подобной информацией он не сталкивался ни с чем подобным.

Спутники Planet Labs и аналитика Starboard Maritime Intelligence зафиксировали, что суда в течение нескольких дней целенаправленно сходились в одну зону, часами оставались на месте, а затем так же быстро расходились. Профессор Военно-морского колледжа США Эндрю Эриксон назвал происходящее "огромным, точно геокоординированным флешмобом". По его оценке, такое поведение соответствует известным моделям действий китайской морской милиции — полувоенного формирования, которое Пекин использует для давления в спорных водах без прямого задействования флота.

По данным Пентагона, морская милиция КНР состоит из гражданских судов и рыбаков, которые проходят подготовку и могут быть быстро мобилизованы для выполнения "официальных задач", включая демонстрацию контроля над морскими районами и создание препятствий иностранному судоходству. Эксперты не исключают, что декабрьско-январские маневры могли быть тренировкой мобилизации или сигналом региональным игрокам на фоне напряженности вокруг Тайваня.

В Пекине подобные подозрения отвергают. Посольство Китая в США заявило, что Восточно-Китайское море является важным районом зимней рыбалки, а высокая концентрация судов с ноября по февраль считается нормальным явлением. Обвинения в использовании "морского ополчения" китайская сторона назвала проявлением "злых намерений".

