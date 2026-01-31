Ніколи не було нічого подібного: чим знову здивував Китай

У Східно-Китайському морі в останні тижні зафіксовано незвичайну активність китайських рибальських суден, що раніше не спостерігалася. Як повідомляє Business Insider, сотні і навіть тисячі кораблів збиралися у чітко скоординовані геометричні формації, що не характерне для звичайного промислу і може вказувати на дії так званої морської міліції Китаю.

Китай вивів у морі тисячі рибальських човнів. Фото: з відкритих джерел

Згідно з супутниковими даними та інформацією судноплавного моніторингу, перший подібний інцидент стався 25 грудня. Тоді понад 2000 суден вишикувалися у дві зворотні L-подібні лінії завдовжки понад 460 кілометрів неподалік узбережжя Шанхая. Вже 11 січня близько 1500 судів сформували одну пряму лінію завдовжки приблизно 480 кілометрів у тому самому районі.

Аналітики зазначають, що масштаб, точність та швидкість координації таких маневрів несумісні зі звичайною діяльністю рибалок. Заступник директора Азіатської ініціативи з прозорості морського простору Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Гаррісон Претат зізнався, що спочатку прийняв побачене за помилку в даних. За його словами, за роки роботи з подібною інформацією він не стикався ні з чим подібним.

Супутники Planet Labs і аналітика Starboard Maritime Intelligence зафіксували, що судна протягом кількох днів цілеспрямовано сходилися в одну зону, годинами залишалися на місці, а потім швидко розходилися. Професор Військово-морського коледжу США Ендрю Еріксон назвав те, що відбувається, "величезним, точно геокоординованим флешмобом". За його оцінкою, така поведінка відповідає відомим моделям дій китайської морської міліції – напіввоєнного формування, яке Пекін використовує для тиску у спірних водах без прямого залучення флоту.

За даними Пентагону, морська міліція КНР складається з цивільних суден та рибалок, які проходять підготовку та можуть бути швидко мобілізовані для виконання "офіційних завдань", включаючи демонстрацію контролю над морськими районами та створення перешкод іноземному судноплавству. Експерти не виключають, що груднево-січневі маневри могли бути тренуванням мобілізації чи сигналом регіональним гравцям на тлі напруженості навколо Тайваню.

У Пекіні подібні підозри відкидають. Посольство Китаю в США заявило, що Східно-Китайське море є важливим районом зимової риболовлі, а висока концентрація суден з листопада до лютого вважається нормальним явищем. Звинувачення у використанні "морського ополчення" китайська сторона назвала виявом "злих намірів".

Читайте також на порталі "Коментарі" — під загрозою не тільки Тайвань: куди Китай масово відправляє військові кораблі.



