Никто даже не узнает: стало известно, как именно Китай может снабжать РФ оружием

Китай фактически занимает пророссийскую позицию, поэтому не стоит верить обещаниям главы КНР Си Цзиньпина о том, что он не будет снабжать оружием Россию. Побудить Китай прекратить поддерживать Россию невозможно, поскольку Китайская Народная Республика будет поддерживать РФ так долго, сколько сможет, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Путин и Си

"Побудить Китай прекратить поддержку России — нереальная задача, поскольку Пекин будет держать ее на плаву столько, сколько сможет. Вплоть до прямых поставок вооружений Москве, на что, я думаю, Китай вполне способен", — сказал Жданов.

По его словам, протяженность границы КНР и РФ составляет более 4 тысяч километров, и никто не будет знать о таких поставках, разве что спутниковые разведки западных стран смогут отследить перекидывающиеся через границу эшелоны.

На вопрос, лучше ли Украине сосредоточиться на сотрудничестве с Южной Кореей и Японией вместо Китая, военный эксперт ответил, что это было бы целесообразно.

Жданов отмечает, что Украина может предложить Японии и Южной Корее взаимовыгодное сотрудничество. К примеру, у них нет достаточного количества сырья – полезных ископаемых очень мало, а у нас есть практически все виды полезных ископаемых, и здесь мы могли бы наладить взаимовыгодные отношения. По его мнению, Украина способна открыть Южной Корее и Японии окно в Европу, ведь у него расширенное партнерство с Евросоюзом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что западные союзники Украины неоднократно критиковали Китай за то, что он помогает России в ее захватнической войне. Впрочем, Кремль сотрудничает также с КНДР. Известно, что в начале июля в Донбасс должны прибыть инженерные войска этой страны.



