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Новый закон: Китай будет атаковать суда в спорных водах

Береговая охрана получит право законно использовать оружие в спорных водах

сегодня, 16:25
Автор:

Татьяна Лозовенко

Согласно законопроекту, принятому Всекитайским собранием народных представителей, береговой охране Китая будет разрешено использовать "все необходимые средства", включая оружие, для остановки или предотвращения угроз со стороны иностранных суден. Персоналу береговой охраны разрешат подниматься на борт и инспектировать иностранные суда, работающие в "юрисдикционных водах" Китая, на некоторые из которых претендуют и другие страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Новый закон: Китай будет атаковать суда в спорных водах

Фото: 24 канал

Высший законодательный орган Китая — Постоянный комитет ВСНП — начал рассмотрение законопроекта в прошлом месяце. Эта мера направлена ​​на усиление возможностей Китая защищать свои морские права, поскольку страна "находится в тяжелой и сложной ситуации", говорится в отчете.

"Это будет первый случай, когда береговая охрана получит право законно использовать оружие в спорных водах", — сказал Чжан Минлян, доцент Школы международных исследований Университета Цзинань в Гуанчжоу.

Такое решение осложнит и без того напряженную ситуацию в Южно-Китайском море. Ученый добавил, что соседние страны, как и США, могут быть против. Как пишет Bloomberg, данный законопроект — это последний шаг к усилению власти китайской береговой охраны. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Китай запретил въезд иностранцам сразу из трех стран.





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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-06/china-coast-guard-law-may-raise-risk-of-clash-in-disputed-seas?utm_medium=social&utm_content=business&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_source=twitter&utm_campaign=socialflow-organic
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