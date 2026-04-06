logo

BTC/USD

69238

ETH/USD

2138.58

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Нужно перемирие: Китай заявил о новой инициативе с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Нужно перемирие: Китай заявил о новой инициативе с Россией

В Китае заявили о готовности к сотрудничеству с Россией по Ближнему Востоку

6 апреля 2026, 10:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Во время телефонного разговора министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову о том, что официальный Пекин готов активизировать сотрудничество с РФ в Совете Безопасности ООН и масштабировать усилия для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Китай и РФ. Фото: из открытых источников

В ходе диалога Ван И отметил, что главным способом решения проблем судоходства в Ормузском проливе является скорейшее достижение перемирия. 

По его словам, Китай всегда выступал за политическое урегулирование конфликтов посредством диалога.

Журналисты отметили, что разговор глав МИД Китая и РФ состоялся в преддверии голосования в Совете Безопасности ООН на следующей неделе по резолюции Бахрейна о защите торгового судоходства в Ормузском проливе и вокруг него.

"Китай и Россия должны применять объективный и сбалансированный подход и стремиться к тому, чтобы заручиться большим пониманием и поддержкой со стороны международного сообщества", — сказал глава МИД Китая в разговоре с Сергеем Лавровым.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны мира объединиться вокруг новой модели сотрудничества, не зависящей ни от США, ни от Китая. Об этом он заявил во время визита в Азию, выступая перед студентами университета Йонсей в Сеуле, сообщает Bloomberg.

Также издание "Комментарии" сообщало – власти Китая резко отреагировали на последние заявления президента США Дональда Трампа о возможном усилении военных действий против Ирана. В Пекине заявили, что именно действия Соединенных Штатов и его союзников привели к нынешней напряженности и проблемам судоходства на Ближнем Востоке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/china/china-ready-cooperate-with-russia-ease-middle-east-tension-foreign-minister-says-2026-04-05/

Новости

Все новости