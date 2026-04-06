Нужно перемирие: Китай заявил о новой инициативе с Россией

Во время телефонного разговора министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову о том, что официальный Пекин готов активизировать сотрудничество с РФ в Совете Безопасности ООН и масштабировать усилия для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

В ходе диалога Ван И отметил, что главным способом решения проблем судоходства в Ормузском проливе является скорейшее достижение перемирия.

По его словам, Китай всегда выступал за политическое урегулирование конфликтов посредством диалога.

Журналисты отметили, что разговор глав МИД Китая и РФ состоялся в преддверии голосования в Совете Безопасности ООН на следующей неделе по резолюции Бахрейна о защите торгового судоходства в Ормузском проливе и вокруг него.

"Китай и Россия должны применять объективный и сбалансированный подход и стремиться к тому, чтобы заручиться большим пониманием и поддержкой со стороны международного сообщества", — сказал глава МИД Китая в разговоре с Сергеем Лавровым.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны мира объединиться вокруг новой модели сотрудничества, не зависящей ни от США, ни от Китая. Об этом он заявил во время визита в Азию, выступая перед студентами университета Йонсей в Сеуле, сообщает Bloomberg.

Также издание "Комментарии" сообщало – власти Китая резко отреагировали на последние заявления президента США Дональда Трампа о возможном усилении военных действий против Ирана. В Пекине заявили, что именно действия Соединенных Штатов и его союзников привели к нынешней напряженности и проблемам судоходства на Ближнем Востоке.



