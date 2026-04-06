Потрібне перемир'я: Китай заявив про нову ініціативу з Росією

Під час телефонної розмови міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив своєму російському колегі Сергію Лаврову про те, що офіційний Пекін готовий активізувати співпрацю з РФ у Раді Безпеки ООН та масштабувати зусилля для стабілізації ситуації на Близькому Сході. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

У ході діалогу Ван І зазначив, що головним способом вирішення проблем судноплавства в Ормузькій протоці є якнайшвидше досягнення перемир'я.

За його словами, Китай завжди виступав за політичне врегулювання конфліктів через діалог.

Журналісти зазначили, що розмова глав МЗС Китаю та РФ відбулася напередодні голосування в Раді Безпеки ООН наступного тижня щодо резолюції Бахрейну про захист торговельного судноплавства в Ормузькій протоці та навколо неї.

"Китай та Росія повинні застосовувати об'єктивний і збалансований підхід і прагнути до того, щоб заручитися великим розумінням та підтримкою з боку міжнародної спільноти", — сказав глава МЗС Китаю у розмові з Сергієм Лавровим.

