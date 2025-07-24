О нейтралитете теперь речь не идет: что Китай поставляет России под видом холодильников

Пекин секретно поставляет через подставные компании государственному производителю беспилотников в России под маркировкой "промышленные холодильные установки", чтобы обойти западные санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на собственные источники в европейских органах безопасности и документы, включающие контракты, счета-фактуры и таможенные документы.

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, эти поставки позволили российскому производителю оружия "Купол" нарастить производство ударных беспилотников "Гарпия А1", несмотря на ужесточение санкций США и ЕС, что произошло в октябре.

Внутренний документ предприятия "Купол" показал, что компания подписала контракт с Министерством обороны России на производство более 6000 "Гарпий" в этом году, по сравнению с 2000 в 2024 году. В документе указано, что до апреля уже было поставлено более 1500 беспилотников.

Дроны дальнего радиуса действия используются для атак на гражданские и военные цели в глубине украинской территории, причем Россия использует около 500 таких дронов в месяц, сообщила Reuters украинская военная разведка.

Отмечается, что европейские чиновники по вопросам безопасности попросили не разглашать их имена и названия их организаций из-за конфиденциальности информации. Они также попросили не публиковать некоторые конкретные детали в документах, такие как даты и суммы контрактов.

В свою очередь Министерство иностранных дел Китая заявило "Reuters", что ему ничего неизвестно об экспорте деталей для дронов "Гарпия" и контролирует зарубежные продажи товаров двойного назначения в соответствии с собственным законодательством и международными обязательствами.

Европейская комиссия пока что от реакции на данную информацию воздержалась.

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