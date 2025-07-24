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Кравцев Сергей
Существует значительный потенциал для "большой, красивой перестройки" в отношениях между Штатами и Китаем. Такое заявление в эфире Bloomberg Television сделал министр финансов США Скотт Бессент.
США и Китай. Фото: из открытых источников
Глава Минфина США подтвердил свою предстоящую поездку в Стокгольм, где он встретится с коллегами из Китая для проведения нового раунда торговых переговоров. По его словам, Китай должен стать экономикой, более ориентированной на потребление.
Кроме того, Бессент добавил, что есть "множество других тем", о которых могут говорить США и Китай – "будь то их закупки санкционной российской или иранской нефти, ряд вопросов в сфере безопасности".
Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Пекин резко раскритиковал решение Дональда Трампа снова вывести США из ЮНЕСКО. Он обвинил Вашингтон в отрицании своих обязательств как ведущей мировой державы.
Также издание "Комментарии" сообщало – официальный Пекин выразил недовольство Европейскому Союзу из-за включения двух китайских банков в новый пакет санкций против России из-за войны в Украине. Об этом сообщает "La Repubblica".
Министр торговли Китая Ван Вэньтао подал "официальные жалобы" во время видеоконференции с еврокомиссаром по вопросам торговли Марошем Шефчовичем. Разговор состоялся на фоне сохранения тесных экономических связей Китая с Россией, несмотря на полномасштабную войну РФ против Украины.