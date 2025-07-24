Между США и КНР намечается что-то грандиозное: у Трампа сделали интригующее заявление

Существует значительный потенциал для "большой, красивой перестройки" в отношениях между Штатами и Китаем. Такое заявление в эфире Bloomberg Television сделал министр финансов США Скотт Бессент.

США и Китай. Фото: из открытых источников

Глава Минфина США подтвердил свою предстоящую поездку в Стокгольм, где он встретится с коллегами из Китая для проведения нового раунда торговых переговоров. По его словам, Китай должен стать экономикой, более ориентированной на потребление.

"Президент Трамп привержен возвращению высокоточной промышленности в США, и по мере того, как мы снова становимся промышленной экономикой, Китай остается крайне несбалансированным. Они производят 30% всей промышленной продукции в мире. Мы считаем, что им следует стать более ориентированной на потребление экономикой. Если они готовы пойти по этому пути, тогда мы могли бы сделать это вместе", – сказал министр.

Кроме того, Бессент добавил, что есть "множество других тем", о которых могут говорить США и Китай – "будь то их закупки санкционной российской или иранской нефти, ряд вопросов в сфере безопасности".

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