Объем торговли между РФ и Китаем бьет рекорды: что известно

В 2023 году объем двусторонней торговли между Китаем и Россией достиг 240 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на данные китайской таможни пишет издание Reuters, передает портал "Комментарии".

Китай и Россия усиливают сотрудничество. Фото из открытых источников

Сообщается, что объем торговли Москвы с Пекином в прошлом году стал рекордным. Соответствующий рекорд свидетельствует о том, что две страны стремятся к более тесным экономическим связям в условиях продолжающегося конфликта в Украине, пишет издание.

Как отмечает Reuters, Китай, являющийся одним из крупнейших потребителей нефти в мире, стал главным экономическим спасательным кругом России. В частности, после начала войны в Украине РФ начала активно экспортировать находящиеся под западными санкциями энергоносители.

Кроме того, Москва активизировала закупки китайских товаров, пишет издание. Россия покупает у Китая от автомобилей до смартфонов.

Reuters отмечает, что согласно данным Главного таможенного управления Китая, объем китайско-российской торговли увеличился на 26,3% по сравнению с предыдущим годом.

Китайские поставки в Россию в прошлом году выросли на 46,9% по сравнению с 2022 годом. А импорт из РФ в Китай вырос на 13% за аналогичный период.

Отмечается, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году была отправлена в Китай.

В то время, как Россия наращивает платежи в китайских юанях за импорт на фоне западных санкций, Китай также увеличил использование юаней для покупки российских товаров, добавляет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком соглашение в сфере безопасности между Украиной и Великобританией. Ранее официальный Лондон анонсировал, что премьер-министр и президент Зеленский подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Страны "Большой семерки" договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году. Великобритания является первой страной, заключившей окончательное соглашение.