Импорт угля в Китай упал до самого низкого уровня более чем за два года на фоне пониженного спроса и роста внутреннего производства. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Импорт угля в Китай. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что, по данным таможенной службы, в июне объем импорта снизился до минимума с февраля 2023 года. За первое полугодие поставки сократились на 11% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Фактически крупнейший в мире потребитель и производитель угля в последние месяцы начал активнее продавать это ископаемое топливо за границу. Это происходит на фоне затяжного спада в секторе недвижимости, замедлившего тяжелую промышленность и частично нейтрализовавшего рост спроса, вызванного жарким летом и потребностью в охлаждении.

Пекин стремится избежать избытка угля, остающегося ключевым элементом энергосистемы страны и ее энергетической безопасности. Ожидается, что китайские шахты увеличат добычу на 5% в этом году, что станет седьмым рекордом. Это превысит темп роста потребления и, вероятно, будет сдерживать внутренние цены.

Между тем, по сообщениям местных СМИ, таможенные службы усилили контроль качества импорта и заблокировали некоторые партии из Монголии и России из-за чрезмерного содержания фтора.

Читайте на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван I обсудили в Пекине свои отношения с США и перспективы прекращения войны в Украине. Стороны договорились "совместно реагировать на вызовы, вызванные изменяющимся турбулентным миром". Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

В Москве заявили, что "стороны также обсудили отношения с Соединенными Штатами и перспективы урегулирования украинского кризиса (войны РФ против Украины – ред.)".



