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Объемы стремительно падают, Китай отказывается от закупки угля: какая причина

По информации Bloomberg, импорт угля в Китай достиг самого низкого уровня за два года.

14 июля 2025, 13:01
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Кравцев Сергей

Импорт угля в Китай упал до самого низкого уровня более чем за два года на фоне пониженного спроса и роста внутреннего производства. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Объемы стремительно падают, Китай отказывается от закупки угля: какая причина

Импорт угля в Китай. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что, по данным таможенной службы, в июне объем импорта снизился до минимума с февраля 2023 года. За первое полугодие поставки сократились на 11% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Фактически крупнейший в мире потребитель и производитель угля в последние месяцы начал активнее продавать это ископаемое топливо за границу. Это происходит на фоне затяжного спада в секторе недвижимости, замедлившего тяжелую промышленность и частично нейтрализовавшего рост спроса, вызванного жарким летом и потребностью в охлаждении.

Пекин стремится избежать избытка угля, остающегося ключевым элементом энергосистемы страны и ее энергетической безопасности. Ожидается, что китайские шахты увеличат добычу на 5% в этом году, что станет седьмым рекордом. Это превысит темп роста потребления и, вероятно, будет сдерживать внутренние цены.

Между тем, по сообщениям местных СМИ, таможенные службы усилили контроль качества импорта и заблокировали некоторые партии из Монголии и России из-за чрезмерного содержания фтора.

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В Москве заявили, что "стороны также обсудили отношения с Соединенными Штатами и перспективы урегулирования украинского кризиса (войны РФ против Украины – ред.)".




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-14/china-coal-imports-fall-further-on-weak-demand-domestic-output
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