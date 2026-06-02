Обстрелы Украины могут прекратиться: при чем здесь Китай

26 мая МИД Китая призвал россиян не избивать по Киеву. 1 июня китайская англоязычная газета написала, что Дональд Трамп просил Си Цзиньпина помочь с мирным урегулированием в Украине. И вот в ночь на 2 июня россияне наносят очередной массированный удар по городам Украины. На столь интересную последовательность обратил внимание политолог Михаил Басараб.

"Не думайте, что это говорит о том, что Путин не слушает Си. Не об этом речь. Это свидетельствует о том, что скоро нам могут активно навязывать Китай как главного миротворца. И вскоре вопрос может задаваться следующим образом: "хотите завершение войны и прекращение обстрелов городов, обращайтесь в Пекин, а не в Вашингтон, потому что только там теперь гарантии". Трамп найдет объяснение, как продать это как свою победу. Ему помогут", – отметил политолог.

Михаил Басараб уточнил, что пока это, конечно, лишь предположение, но динамика процесса свидетельствует о высокой его вероятности. Это та ситуация, где нам снова придется быть взрослыми и неуступчивыми. Потому что хоть у Китая и своя игра, но сегодня они с россиянами – союзники.

в ночь на 2 июня Россия совершила массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Под ударом оказались сразу несколько регионов страны, а самые тяжелые последствия зафиксированы в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Сумах.

По данным украинских военных, атака началась еще вечером с массового запуска дронов-камикадзе. Позже российские силы подключили крылатые ракеты морского базирования и авиационные носители стратегической авиации. Несколько волн ударов продолжалось практически до рассвета. Наибольшие разрушения потерпел Киев. В разных районах столицы зафиксировано попадание и падение обломков сбитых целей. Повреждены многоэтажные жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, автозаправочные станции и коммерческие помещения. После ушибов в отдельных районах возникли перебои с электроснабжением. По последним данным, в городе погибли четыре человека, еще 51 получил ранения разной степени тяжести.