Обстріли України можуть припинитися: до чого тут Китай

26 травня МЗС Китаю закликало росіян не бити по Києву. 1 червня китайська англомовна газета написала, що Дональд Трамп просив Сі Цзіньпіна допомогти з "мирним врегулюванням в Україні". І ось в ніч на 2 червня росіяни завдають черговий масований удар по містах України. На таку цікаву послідовність звернув увагу політолог Михайло Басараб.

Китай. Фото: з відкритих джерел

"Не думайте, що це свідчить про те, що Путін не слухає Сі. Не про це мова. Це свідчить про те, що скоро нам можуть активно нав’язувати Китай, як головного миротворця. І незабаром питання може ставитися таким чином: "хочете завершення війни і припинення обстрілів міст, звертайтеся в Пекін, а не у Вашингтон, бо тільки там тепер гарантії". Трамп знайде пояснення, яким чином продати це як свою перемогу. Йому допоможуть", – зазначив політолог.

Михайло Басараб уточнив, що поки що це звісно лише припущення, але динаміка процесу свідчить про високу його ймовірність. Це та ситуація, де нам знову доведеться бути дорослими і непоступливими. Бо хоч у Китаю і своя гра, але сьогодні вони з росіянами – союзники.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Під ударом опинилися одразу кілька регіонів країни, а найважчі наслідки зафіксовано у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Сумах.

За даними українських військових, атака розпочалася ще ввечері з масового запуску дронів-камікадзе. Пізніше російські сили підключили крилаті ракети морського базування та авіаційні носії стратегічної авіації. Декілька хвиль ударів тривали практично до світанку. Найбільших руйнувань зазнав Київ. У різних районах столиці зафіксовано попадання та падіння уламків збитих цілей. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, об'єкти соціальної інфраструктури, автозаправні станції та комерційні приміщення. Після ударів у окремих районах виникли перебої з електропостачанням. За останніми даними, у місті загинули чотири людини, ще 51 отримав поранення різного ступеня тяжкості.