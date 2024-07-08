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Орбан отправился в Китай договариваться о мире: что попросил у Си Цзиньпина

Орбан заявил Си Цзиньпину: важно, чтобы Китай стремился к миру во всем мире

8 июля 2024, 09:37 comments1146
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Пекине встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что для венгров важно, чтобы Китай способствовал миру во всем мире. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telex.

Орбан отправился в Китай договариваться о мире: что попросил у Си Цзиньпина

Орбан и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Говоря о российско-украинской войне, венгерский премьер-министр отметил, что венгры – миролюбивый народ. Они стремятся к миру, равновесию и гармонии, и поэтому "мы всегда на стороне мира и никогда на стороне войны".

"Для нас очень важен призыв Китая к миру во всем мире, а не к войне. В случае с конфликтом в соседних с Венгрией странах мы также высоко ценим вашу мирную инициативу", — заявил Виктор Орбан.

При этом глава венгерского правительства назвал встречу с Си Цзиньпином исторической, на которой были достигнуты серьезные договоренности и установлена дружба между двумя народами на многие поколения.

Отметим, сегодня самолет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приземлился в Пекине после серии визитов политика в Украину и Россию. Глава венгерского правительства заявил, что посетил Китай со своей "мирной" миссией. При этом политик по-прежнему не раскрыл детали этой "мирной миссии" и в чем состоит ее суть.

Читайте также на портале "Комментарии" — на прошлой неделе одной из тем, оказавшейся в центре внимания был визит премьера Венгрии Виктора Орбана сначала в Киев, а затем в Москву. Он уже вызвал шквал негативной реакции как со стороны лидеров ЕС, так и США. Однако нашлись и те, кто поддержал его, в том числе премьер Словакии Роберт Фицо. Что это было? Может ли быть, что Будапешт начинает расшатывать ситуацию в пользу России, заставляя Киев и Запад начать диалог с Путиным? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Обсуждения

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українець

8 июля 2024, 13:49

чому не можна писати відразу українською, бо те що за вас написав перекладач з кацапської гидко читати

Правдоруб

8 июля 2024, 11:24

орбана к стенке и тра-та-та, кацапская подстилка!


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