Осуществятся ли «китайские» мечты Путина после визита Си

Россия вряд ли получит поддержку Китая после визита Си Цзиньпина. Поездка лидера КНР в Москву – не больше, чем пиар. Такое мнение в Телеэфире высказал политолог-международник Антон Кучухидзе, пишут "Комментарии".



Политолог объяснил, получит ли Россия помощь Китая

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Китай не будет рисковать, то есть передавать эти товары, потому что в отличие от российской экономики, китайская все-таки — это реально глобальная фабрика. И в отличие от рашистов, они торгуют со всем миром. И тем более нужно понимать, что для Китая США и Европейский Союз являются двумя топовыми партнерами по экспорту-импорту товаров”, — сказал Кучухидзе.

Политолог обратил внимание, что Россия всегда использовала энергетику, чтобы влиять на политические процессы в Европе.

“Все остальное, конечно, у них не закупалось, они проигрывали конкуренцию и т.д. Также не нужно забывать, что у Китая есть свой интерес в том, чтобы по дешевке покупать энергоресурсы у рашистов, по дешевке скупать все интересующие их объекты экономически в самой Российской Федерации и тому подобное. Потому будет определенный пиар. Деталей, может быть, мы не увидим, а я уверен, что мы однозначно детали после визита в Москву не увидим”, — считает он.

Антон Кучухидзе сообщил, что сегодня Financial Times дал инсайд, что в китайском истеблишменте очень серьезно относятся к переговорам с президентом Зеленским и считают неправильным что-либо озвучивать, что не будет устраивать Украину.

Как писали "Комментарии", 20 марта на встрече с Си Цзиньпином российский президент Владимир Путин "лебезил", восхваляя экономику Китая, а еще он не мог контролировать свои ноги.

"Комментарии" также сообщали о том, что лидер КНР Си Цзиньпин прибыл сегодня на самолет в Москву. Лидер КНР и президент РФ во время протокольной встречи обменялись комплиментарными спичами, назвав друг друга друзьями и заверив друг друга во взаимном уважении. В свою очередь Путин не поскупился на комплименты, похвалив мирный план КНР по урегулированию войны в Украине.

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