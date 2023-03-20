Осуществятся ли «китайские» мечты Путина после визита Си

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Моесеенко Валентина
Россия вряд ли получит поддержку Китая после визита Си Цзиньпина. Поездка лидера КНР в Москву – не больше, чем пиар. Такое мнение в Телеэфире высказал политолог-международник Антон Кучухидзе, пишут "Комментарии".
Политолог объяснил, получит ли Россия помощь Китая
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Политолог обратил внимание, что Россия всегда использовала энергетику, чтобы влиять на политические процессы в Европе.
Антон Кучухидзе сообщил, что сегодня Financial Times дал инсайд, что в китайском истеблишменте очень серьезно относятся к переговорам с президентом Зеленским и считают неправильным что-либо озвучивать, что не будет устраивать Украину.
Как писали "Комментарии", 20 марта на встрече с Си Цзиньпином российский президент Владимир Путин "лебезил", восхваляя экономику Китая, а еще он не мог контролировать свои ноги.
"Комментарии" также сообщали о том, что лидер КНР Си Цзиньпин прибыл сегодня на самолет в Москву. Лидер КНР и президент РФ во время протокольной встречи обменялись комплиментарными спичами, назвав друг друга друзьями и заверив друг друга во взаимном уважении. В свою очередь Путин не поскупился на комплименты, похвалив мирный план КНР по урегулированию войны в Украине.
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