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Ответ США: Китай начал мобилизацию

Пекин мобилизует чиновников и дипломатов в ответ на торговую войну с США

сегодня, 07:30
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Кравцев Сергей

Официальный Пекин не готов мириться с ультимативными требованиями Вашингтона. Поэтому Китай перевел гражданских чиновников в Пекине на "военное положение" и приказал начать дипломатические меры, направленные на то, чтобы поощрить другие страны отказаться от пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Ответ США: Китай начал мобилизацию

Китай. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на одного из источников агентство отмечает, что чиновники по пропаганде Коммунистической партии сыграли главную роль в формировании ответа Китая, а правительственные спикеры опубликовали в соцсетях видеоролики с бывшим лидером Мао Цзэдуном, который говорил, что "мы никогда не уступим".

По словам собеседников "Reuters", в рамках "военного положения" сотрудникам в министерствах иностранных дел и торговли приказали отменить планы на отпуск и держать мобильные телефоны включенными круглосуточно. Ведомства, занимающиеся вопросами США, также получили новые вводные, которые напоминают подготовку к войне.

Отмечается, что китайские дипломаты потратили несколько месяцев, чтобы установить канал связи высокого уровня с Белым домом, чтобы защитить то, что китайский кабинет министров описывал в государственных СМИ как взаимовыгодные торговые отношения. Оптимистично настроенные китайские обозреватели даже намеревались на большую сделку с Трампом по торговле, TikTok и, возможно, Тайваню.

Теперь же дипломаты Пекина начали плотнее сотрудничать с правительствами других стран, против которых Трамп ввел тарифы, в частности, рассылают письма с просьбой о более плотном партнерстве. Два источника также проинформировали, что контактировали с давними союзниками США в Европе, Японии и Южной Корее.

"Китай — ответственная большая страна. Мы выступаем против гегемонии не только для того, чтобы защитить наши собственные законные интересы, но и для того, чтобы отстаивать общие интересы международного сообщества", — говорится в заявлении китайского министерства иностранных дел.

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Источник: https://www.reuters.com/markets/how-china-went-courting-trump-never-yield-tariff-defiance-2025-04-13/
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