В Китае сделали новое заявление о пошлинах Трампа: что они могут спровоцировать

Непрерывное введение пошлин со стороны США нанесет большой вред развивающимся странам, в результате чего может даже возникнуть гуманитарный кризис. Как сообщает Bloomberg, такое заявление сделал министр торговли Китая Ван Вэньтао.

Китай. Фото: из открытых источников

"Решительные контрмеры Китая направлены на защиту своих законных прав и интересов, а также на поддержку честности и справедливости в международном сообществе", — отметил Вэньтао.

По его словам, члены Всемирной торговой организации должны стать едиными. Только так удастся эффективно противостоять "односторонности, протекционизму и практикам запугивания с помощью сотрудничества и многосторонности".

Министр также подчеркнул, что наименее развитые страны сталкиваются с одними из самых больших рисков из-за американских пошлин.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп не исключил отмену действующих таможенных тарифов для ряда торговых партнеров.

"Может быть несколько исключений по очевидным причинам, но я бы сказал, что 10% — это минимум", — заявил президент журналистам в пятницу вечером на борту самолета Air Force One.

Глава Белого дома не стал разъяснять, что это за "очевидные причины", и не указал на какие-либо новые изменения в своей тарифной политике.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты зарабатывают на введенных тарифах почти 2 млрд долларов в день. Таким образом он отреагировал на критику пошлин.

"Мы получаем почти 2 миллиарда долларов в день от тарифов... И у нас очень хорошо получается заключать, как я их называю, индивидуальные сделки", — заявил Дональд Трамп.



