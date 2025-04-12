В Китае сделали новое заявление о пошлинах Трампа: что они могут спровоцировать

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Кравцев Сергей
Непрерывное введение пошлин со стороны США нанесет большой вред развивающимся странам, в результате чего может даже возникнуть гуманитарный кризис. Как сообщает Bloomberg, такое заявление сделал министр торговли Китая Ван Вэньтао.
Китай. Фото: из открытых источников
По его словам, члены Всемирной торговой организации должны стать едиными. Только так удастся эффективно противостоять "односторонности, протекционизму и практикам запугивания с помощью сотрудничества и многосторонности".
Министр также подчеркнул, что наименее развитые страны сталкиваются с одними из самых больших рисков из-за американских пошлин.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп не исключил отмену действующих таможенных тарифов для ряда торговых партнеров.
Глава Белого дома не стал разъяснять, что это за "очевидные причины", и не указал на какие-либо новые изменения в своей тарифной политике.
Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты зарабатывают на введенных тарифах почти 2 млрд долларов в день. Таким образом он отреагировал на критику пошлин.
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