Озвучено официальное заявление Китая о ракете, упавшей на территорию Польши

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Slava Kot
15 ноября произошел крупнейший ракетный обстрел Украины российскими ракетами. В результате этого террористического акта со стороны России одна ракета упала на территорию Польши. Мировые лидеры выступили с заявлениями по поводу инцидента вблизи украинской границы. О сообщениях со стороны Китая пишет портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин про ракету в Польше. Фото: с открытых источников
Вечером и 15 ноября польские СМИ сообщили о ракетном ударе по деревне Пшеводув, которая находится вблизи украинской границы. МИД Польши заявил о времени падения ракеты – 15:40 по местному времени.
После этого президент Польши Анджей Дуда позвонил по телефону президенту США с которым обсудил вероятный удар со стороны Российской Федерации. Далее польский политик совершил звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому.
После всех сообщений МИД Польши сделал заявление, в котором утверждалось о российской ракете. Несмотря на официальное заявление поляков, президент США утром 16 ноября озвучил версию, что такой вариант маловероятен. На фоне инцидента официальную позицию сообщил и МИД Китая.
Это не первый случай, когда российская ракета попадает на территорию другой страны. Ранее портал "Комментарии" сообщал о упавшей на территории Молдовы российской ракете.
Также "Комментарии" писали о количестве ракет, выпущенных Российской Федерацией по территории Украины 15 ноября.
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Обсуждения
Новости
Ігор
16 ноября 2022, 12:44
Це вони з таким зверненням до переляканого НАТО звернулись? Куди ж ще більш стриманіше? Відростити бороди, ховатись у бункерах, почати розкрадати свої країни, брехати, брати хабарі, призначати друзів на посади? Попереджали ж. Не лізти в сімейні розбірки православного сектанату. Не втягувати світ у халепу. В нас 31 рік боротьба і силове захоплення влади, рейдерство одне в одного. Коли свою країну розікрали, зазіхають на заморожені фонди і репарації інших.