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Пекин отреагировал на приглашение Зеленского для Си Цзиньпина посетить Украину

Однако о датах визита Китай пока отказался говорить

сегодня, 14:50
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Автор:

Кравцев Сергей

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "положительно оценивают" предложение президента Украины Владимира Зеленского относительно его переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. Как заявила на брифинге пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, Китай предложение Зеленского по переговорам хоть и "оценивает положительно", но пока рано говорить о конкретной дате встречи.

Пекин отреагировал на приглашение Зеленского для Си Цзиньпина посетить Украину

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Китай поддерживает общение со всеми сторонами украинского конфликта, включая Украину", — заявила Мао Нин.


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Отметим, президент Владимир Зеленский официально пригласил главу Китая Си Цзиньпина посетить Украину. Об этом глава украинского государства сообщил в интервью агентству AP.

Еще перед визитом Си в Москву "The Wall Street Journal" писал о якобы намерениях Си Цзиньпина созвониться с Зеленским. Это, по словам журналистов, был бы первый контакт КНР такого уровня с начала полномасштабного вторжения российских войск. Сообщалось, что переговоры могут состояться по видеосвязи. Но с момента возвращения китайского лидера в Пекин Китая не подает сигналы Киеву о готовности пойти на такие переговоры.

Читайте также на портале "Комментарии" — трехдневный визит лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину, хоть и завершился больше недели назад, но остается в фокусе внимания. Его анализируют западные издания и политики, дают оценки в самом Китае. Какие главные выводы можно сделать сейчас, когда есть возможность проанализировать китайско-российские переговоры не по горячим следам, а спустя какое-то время? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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