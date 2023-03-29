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Си Цзиньпин получил приглашение от Зеленского

Визит лидера КНР не пошел России на пользу, считает президент Украины Зеленский

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский официально пригласил главу Китая Си Цзиньпина в Украину. Как передает издание "Комментарии", об этом глава украиснкого государства сообщил в интервью агентству AP.

Си Цзиньпин получил приглашение от Зеленского

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", — отметил Владимир Зеленский.


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Украинский лидер высказал мнение, что ожидания Москвы от визита Си не оправдались, поэтому Путин обошелся маленькой "победой", объявив о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

Президент Украины считает, что, если бы Путину удалось достичь всего того, что он спланировал перед визитом китайского лидера в Москву, то не пошел бы на то, чтобы заявлять о готовности разместить ядерное оружие в Беларуси. Зеленский считает, что это заявление Путина направлено на то, чтобы отвлечь внимание от отсутствия гарантий от Китая.

Стоит отметить, что еще перед визитом Си в Москву "The Wall Street Journal" писал о якобы намерениях Си Цзиньпина созвониться с Зеленским. Это, по словам журналистов, был бы первый контакт КНР такого уровня с начала полномасштабного вторжения российских войск. Сообщалось, что переговоры могут состояться по видеосвязи. Но с момента возвращения китайского лидера в Пекин Китая не подает сигналы Киеву о готовности пойти на такие переговоры.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим китайским коллегой: какое обещание дал Китай.




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Источник: https://apnews.com/article/ukraine-zelenskyy-russia-putin-bakhmut-2334ec3a5b74d3cc3c4e012db71920e5?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_01&utm_content=eyebrows
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