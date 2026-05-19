Пекин отреагировал на статью о словах Си Цзинпина, что Путин может "пожалеть" о войне

Официальный Пекин опроверг информацию о том, что лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что российский диктатор пожалеет о войне против Украины. Как информирует портал "Комментарии", соответствующее заявление во время брифинга сделал представитель МИД Китая Го Цзякунь.

Китайское внешнеполитическое ведомство назвало данные западной печати ложной информацией. По словам спикера МИД, обнародованные тезисы не имеют ничего общего с реальностью.

"Указанная информация противоречит фактам и является чистым вымыслом", — подчеркнул Го Цзякунь.

Отметим, ранее издание Financial Times опубликовало материал о том, что глава Китая Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине сделал неожиданно жесткое заявление о российском диктаторе Владимире Путине и войне против Украины. Якобы китайский лидер заявил Дональду Трампу, что Путин в конце концов может "пожалеть" о решении начать полномасштабное вторжение.

По данным источников, тема войны в Украине стала одной из ключевых во время масштабных переговоров между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом в Пекине. При этом собеседники FT отмечают: таких резких формулировок в адрес Кремля китайский лидер раньше себе не позволял.

Источники напоминают, что во время предыдущих встреч Си с бывшим президентом США Джо Байденом разговоры о России и Украине также были откровенными, однако глава КНР избегал личных оценок Путина и не комментировал последствия войны так прямо.

