Пекін відреагував на статтю про слова Сі Цзінпіня, що Путін може "пошкодувати" про війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Пекін відреагував на статтю про слова Сі Цзінпіня, що Путін може "пошкодувати" про війну

У МЗС КНР поспішили заявити, що лідер КНР публічно не давав оцінки діям Кремля

19 травня 2026, 13:25
Офіційний Пекін спростував інформацію про те, що лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом нібито заявив, що російський диктатор пошкодує про війну проти України. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву під час брифінгу зробив речник МЗС Китаю Го Цзякунь.

Китай. Фото: з відкритих джерел

Китайське зовнішньополітичне відомство назвало дані західної преси неправдивою інформацією. За словами речника МЗС, оприлюднені тези не мають нічого спільного з реальністю.

"Зазначена інформація суперечить фактам і є чистою вигадкою", — наголосив Го Цзякунь.

Зазначимо, раніше видання "Financial Times" опублікувало матеріал про те, що глава Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів у Пекіні зробив несподівано жорстку заяву про російського диктатора Володимира Путіна та війну проти України. Нібито китайський лідер заявив Дональду Трампу, що Путін зрештою може "пошкодувати" про рішення розпочати повномасштабне вторгнення.

За даними джерел видання, тема війни в Україні стала однією з ключових під час масштабних переговорів між Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом у Пекіні. При цьому співрозмовники FT зазначають: таких різких формулювань на адресу Кремля китайський лідер раніше собі не дозволяв. 

Джерела нагадують, що під час попередніх зустрічей Сі з колишнім президентом США Джо Байденом розмови про Росію та Україну також були відвертими, проте голова КНР уникав особистих оцінок Путіна і не коментував наслідки війни так прямо.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Сі Цзіньпін викликав Путіна: навіщо Кремль терміново рветься до Китаю.




