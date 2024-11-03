Пекин сильно недоволен действиями партнеров: какую реальную угрозу испытывает

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Ткачик Олеся
Поддержка России со стороны Северной Кореи вызывает значительный дискомфорт у Китая, об этом в эфире "Эспрессо" заявил бывший советник Госсекретаря США Мэтью Брайза. По его мнению, это может вынудить США и их союзников активизировать усилия по ограничению китайских амбиций.
Китай
По его словам, Китай действительно не поддерживает эскалацию войны. Российско-украинская война уже показала, что Пекин не хочет ее расширения, особенно на ядерный уровень и поддерживает территориальную целостность Украины, отметил Брайза.
Он добавил, что действия Северной Кореи в пользу России создают для Китая риски, которые могут подтолкнуть США и их партнеров в Восточной Азии, таких как Япония, Южная Корея, Австралия и Филиппины, к усилению мер по сдерживанию китайских амбиций в регионе.
То есть, говорит эксперт, ситуация заключается не в страхе Северной Кореи или Китая, которые могли бы поддержать российское вторжение в Украину, а в готовности США и союзников предоставить Украине право использовать западное оружие для серьезных ударов по территории России. При этом дипломат предположил, что такое решение, скорее всего, будет принято после выборов в США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не видит угрозы в военном сотрудничестве России и Северной Кореи.
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