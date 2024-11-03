Пекин сильно недоволен действиями партнеров: какую реальную угрозу испытывает

Поддержка России со стороны Северной Кореи вызывает значительный дискомфорт у Китая, об этом в эфире "Эспрессо" заявил бывший советник Госсекретаря США Мэтью Брайза. По его мнению, это может вынудить США и их союзников активизировать усилия по ограничению китайских амбиций.

Китай

"Пекин испытывает сильное недовольство действиями Пхеньяна, который, кроме поставок оружия, теперь посылает и военных для поддержки России в войне с Украиной. Китаю комфортно сотрудничать с Россией в геостратегическом плане, пытаясь подорвать так называемую международную систему и создать вызовы для Соединенных Штатов и их ", – отметил эксперт.

По его словам, Китай действительно не поддерживает эскалацию войны. Российско-украинская война уже показала, что Пекин не хочет ее расширения, особенно на ядерный уровень и поддерживает территориальную целостность Украины, отметил Брайза.

Он добавил, что действия Северной Кореи в пользу России создают для Китая риски, которые могут подтолкнуть США и их партнеров в Восточной Азии, таких как Япония, Южная Корея, Австралия и Филиппины, к усилению мер по сдерживанию китайских амбиций в регионе.

То есть, говорит эксперт, ситуация заключается не в страхе Северной Кореи или Китая, которые могли бы поддержать российское вторжение в Украину, а в готовности США и союзников предоставить Украине право использовать западное оружие для серьезных ударов по территории России. При этом дипломат предположил, что такое решение, скорее всего, будет принято после выборов в США.

"Если победит Дональд Трамп, неизвестно, дадут ли это разрешение вообще. Однако если выиграет Камала Гаррис, то, по-моему, он уже не за горами, поскольку она четко заявляла о необходимости поставки летального оружия из США и важности победы Украины над Путиным. Но это только мои предположения. В конце концов я убежден, что разрешение на использование Украиной западных ракет для нанесения более глубоких ударов по территории России будет результатом переговоров. Я уверен, что мы вскоре обсудим это в контексте недавно обнародованного президентом Зеленским "Плана победы", который был представлен в Вашингтоне и Европе", — подытожил Брайза.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не видит угрозы в военном сотрудничестве России и Северной Кореи.



