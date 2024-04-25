logo

BTC/USD

64489.56

ETH/USD

3157.07

LTC/USD

84.22

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Пекин выбрал сторону в войне Украины с Россией. В НАТО сделали громкое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Пекин выбрал сторону в войне Украины с Россией. В НАТО сделали громкое заявление

Китай больше не может претендовать на то, чтобы считаться нейтральной страной, об этом, как пишет Politico, заявила посол США при НАТО Джулианна Смит. По ее словам, можно говорить о том, что Пекин избрал сторону в войне РФ против Украины

сегодня, 20:00
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Что бы ни заявлял Китай о своей позиции в войне России против Украины, а также то, что он не поддерживает ни одну из сторон, это не соответствует реальности, заявила Джулианна Смит.

Пекин выбрал сторону в войне Украины с Россией. В НАТО сделали громкое заявление

Китай и Россия

"Мы на это не купимся",
– подчеркнула посол Соединенных Штатов при НАТО.

По ее словам, Китай помогает России в ее захватнической войне. Как отметила посол, Пекин в частности оказывает Кремлю материальную поддержку, без которой тот не смог бы продолжать свою захватническую войну.

Более того, уверена Джулианна Смит, помощь от Китая помогла Российской Федерации достичь некоторых целей в войне против Украины. В частности, по ее словам, КНР продает России станки, микроэлектронику, а также технологии БПЛА и нитроцеллюлозу, используемую в качестве топлива.

В настоящее время, подчеркнула посол, нет доказательств того, что Пекин предоставляет Москве летальное оружие, но правда в том, что оборудование и технологии, которые присылает Китай в РФ, могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях. Именно такие действия помогают в обеспечении войск Российской Федерации всем необходимым, чтобы продолжать кровавую войну против Украины.

То есть подчеркнула посол США в НАТО, Китай не может претендовать на нейтральность в войне России против Украины. Пекин, добавила Смит, уже избрал сторону в этой захватнической войне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай продолжает заявлять о том, что он является нейтральной стороной в войне России против Украины и категорически отвергает обвинения, которые требуют Кремля вести эту войну. В частности, в китайском МИДе утверждают, что они якобы тщательно контролируют поставки товаров, которые могут иметь двойное назначение. Однако там добавляют, что никто не может запретить Китаю поддерживать с Россией взаимовыгодные экономические отношения.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/us-accuses-china-backing-russias-invasion-of-ukraine/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости