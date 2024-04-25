Пекин выбрал сторону в войне Украины с Россией. В НАТО сделали громкое заявление

Что бы ни заявлял Китай о своей позиции в войне России против Украины, а также то, что он не поддерживает ни одну из сторон, это не соответствует реальности, заявила Джулианна Смит.

Китай и Россия

"Мы на это не купимся",

– подчеркнула посол Соединенных Штатов при НАТО.

По ее словам, Китай помогает России в ее захватнической войне. Как отметила посол, Пекин в частности оказывает Кремлю материальную поддержку, без которой тот не смог бы продолжать свою захватническую войну.

Более того, уверена Джулианна Смит, помощь от Китая помогла Российской Федерации достичь некоторых целей в войне против Украины. В частности, по ее словам, КНР продает России станки, микроэлектронику, а также технологии БПЛА и нитроцеллюлозу, используемую в качестве топлива.

В настоящее время, подчеркнула посол, нет доказательств того, что Пекин предоставляет Москве летальное оружие, но правда в том, что оборудование и технологии, которые присылает Китай в РФ, могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях. Именно такие действия помогают в обеспечении войск Российской Федерации всем необходимым, чтобы продолжать кровавую войну против Украины.

То есть подчеркнула посол США в НАТО, Китай не может претендовать на нейтральность в войне России против Украины. Пекин, добавила Смит, уже избрал сторону в этой захватнической войне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай продолжает заявлять о том, что он является нейтральной стороной в войне России против Украины и категорически отвергает обвинения, которые требуют Кремля вести эту войну. В частности, в китайском МИДе утверждают, что они якобы тщательно контролируют поставки товаров, которые могут иметь двойное назначение. Однако там добавляют, что никто не может запретить Китаю поддерживать с Россией взаимовыгодные экономические отношения.