Переговоры Трампа и Путина: стало известно на что делает ставку Китай

Китай не заинтересован в результативных договоренностях на встрече лидеров США и РФ на Аляске. Пекину важно, чтобы Россия пошла на мир не в переговорах с США, а под давлением Китая. Однако сейчас повлиять на позицию Владимира Путина Китай вряд ли может. Такое мнение высказали украинский политолог Вадим Денисенко.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Следует обратить внимание на то, что Путин прекрасно отдает себе отчет: сейчас у него точка бифуркации. Либо он согласится на предложения Трампа, либо сделает весомый шаг к политическому вассалитету от Китая", – отметил Вадим Денисенко.

По его мнению, это единственная причина, по которой Путин, теоретически, может пойти на предложения Трампа.

