План Си провалился: что проявилось после помпезного военного парада в Пекине

Масштабный военный парад в Китае, который состоялся в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны показал беспокойство по поводу "беспрецедентного наращивания военной мощи" этой страны. Об этом рассказал подполковник, офицер специальных военных операций ВВС Брэндон Темпл и обозреватель для The Hill.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Китай действительно наращивает свою военную мощь более быстрыми темпами, чем США, однако есть один нюанс.

"Китай может иметь много вооружения, но американские вооруженные силы имеют три ключевых асимметричных преимущества над КНР, которые дают нам хорошие шансы в любом конфликте — общность взглядов наших войск, единство нашего командования и наделенный полномочиями корпус унтерофицеров", — отметил Темпл.

Обозреватель отметил, что совместные боевые действия – это сложно. В частности США получили тяжелый урок во время войны во Вьетнаме и последующих операций, таких как попытка освобождения заложников в Иране.

Темпл отметил, Вооруженные силы США сейчас одержимы общей мыслью. США имеют функциональный объединенный штаб, возглавляемый председателем и Объединенным комитетом начальников штабов. Основное боевое командование США на каждом театре военных действий по своей сути является общим. Совместные учения являются рутинными. Для тех, кто продвигается по военной карьере, совместное профессиональное военное образование является обязательным. Нет сил, которые бы лучше вели совместные боевые действия, чем США.

В то же время в январском отчете RAND (американский аналитический центр) говорится о том, что китайские источники признают, что они значительно отстают в совместной интеграции, испытывают трудности с подготовкой совместных боевых подразделений и "не имеют компетентных совместных командиров".

"Как ни странно, вооруженные силы в коммунистических политических системах не характеризуются способностью работать вместе для достижения общей цели. Напротив, они существуют в системах, основанных на власти, где Коммунистическая партия и ее выживание является наивысшим приоритетом. Каждый в этой системе борется за то, чтобы остаться в милости власти и избежать следующей чистки", — анализирует автор материала.

