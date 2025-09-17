План Сі провалився: що проявилося після помпезного військового параду у Пекіні

Масштабний військовий парад у Китаї, який відбувся у 80-ті роковини закінчення Другої світової війни, показав занепокоєння з приводу "безпрецедентного нарощування військової могутності" цієї країни. Про це розповів підполковник, офіцер спеціальних військових операцій ВПС Брендон Темпл та оглядач для The Hill.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що Китай справді нарощує свою військову міць швидшими темпами, ніж США, проте є один нюанс.

"Китай може мати багато озброєння, але американські збройні сили мають три ключові асиметричні переваги над КНР, які дають нам добрі шанси в будь-якому конфлікті — спільність поглядів наших військ, єдність нашого командування та наділений повноваженнями корпус унтерофіцерів", — зазначив Темпл.

Оглядач зазначив, що спільні бойові дії – це складно. Зокрема, США отримали важкий урок під час війни у В'єтнамі та подальших операцій, таких як спроба звільнення заручників в Ірані.

Темпл зазначив, Збройні сили США зараз одержимі спільною думкою. США мають функціональний об'єднаний штаб, очолюваний головою та Об'єднаним комітетом начальників штабів. Основне бойове командування США кожному театрі військових дій за своєю сутністю є загальним. Спільні вчення є рутинними. Для тих, хто просувається військовою кар'єрою, спільна професійна військова освіта є обов'язковою. Немає сил, які краще вели б спільні бойові дії, ніж США.

Водночас у січневому звіті RAND (американський аналітичний центр) йдеться про те, що китайські джерела визнають, що вони значно відстають у спільній інтеграції, мають труднощі з підготовкою спільних бойових підрозділів і "не мають компетентних спільних командирів".

"Як не дивно, збройні сили в комуністичних політичних системах не характеризуються здатністю працювати разом для досягнення спільної мети. Навпаки, вони існують у системах, заснованих на владі, де Комуністична партія та її виживання є найвищим пріоритетом. Кожен у цій системі бореться за те, щоб залишитись у милості влади та уникнути наступної.

