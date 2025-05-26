Планам Трампа с "Золотым куполом" придет конец: какое решение нашел Китай

Китайские ученые разработали изобретение, которое пока держат в секрете, но уверяют, что оно может подорвать эффективность системы противоракетной обороны "Золотой купол", о создании которой заявлял президент США Дональд Трамп. Эту разработку можно использовать в качестве стелс-материала.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что новый материал эффективен против инфракрасного и микроволнового обнаружения. Он может оказаться пригодным для высокоскоростных самолетов и ракет.

Современное наблюдение за полем боя в значительной степени базируется на инфракрасном и микроволновом обнаружении. Инфракрасные системы способны обнаружить тепловое излучение, испускаемое объектами, а микроволновые системы используют радары, излучающие и принимающие отраженные микроволновые сигналы для обнаружения целей.

Главной проблемой для создания надежных способов для повышения скрытности военной техники явлеятся то, что она часто работает в условиях высоких температур. Поэтому ученым необходимо создавать материалы, которые не только обеспечивают многоспектральную скрытность, но и позволяют эффективно регулировать тепловой режим.

Ученым под руководством профессора Ли Цяна из Чжэцзянского университета удалось разработать высокоэффективный стелс-материал, который обеспечивает невидимость в коротковолновом инфракрасном, средневолновом инфракрасном, длинноволновом инфракрасном и микроволновом диапазонах. Он делает технику невидимой для радаров даже при температуре +700 градусов Цельсия.

Чтобы продемонстрировать способности материала, ученые сравнили его со стандартным черным телом. При нагревании до +700 градусов Цельсия материал демонстрировал температуру излучения около +422 градусов, что на 268 градусов ниже, чем у черного тела.

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