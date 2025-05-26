logo

BTC/USD

109675.96

ETH/USD

2560.70

LTC/USD

96.76

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Планам Трампа с "Золотым куполом" придет конец: какое решение нашел Китай
commentss НОВОСТИ Все новости

Планам Трампа с "Золотым куполом" придет конец: какое решение нашел Китай

В Китае создали новый материал, который может сделать "Золотой купол" Трампа бесполезным

сегодня, 09:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китайские ученые разработали изобретение, которое пока держат в секрете, но уверяют, что оно может подорвать эффективность системы противоракетной обороны "Золотой купол", о создании которой заявлял президент США Дональд Трамп. Эту разработку можно использовать в качестве стелс-материала.

Планам Трампа с "Золотым куполом" придет конец: какое решение нашел Китай

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что новый материал эффективен против инфракрасного и микроволнового обнаружения. Он может оказаться пригодным для высокоскоростных самолетов и ракет.

Современное наблюдение за полем боя в значительной степени базируется на инфракрасном и микроволновом обнаружении. Инфракрасные системы способны обнаружить тепловое излучение, испускаемое объектами, а микроволновые системы используют радары, излучающие и принимающие отраженные микроволновые сигналы для обнаружения целей.

Главной проблемой для создания надежных способов для повышения скрытности военной техники явлеятся то, что она часто работает в условиях высоких температур. Поэтому ученым необходимо создавать материалы, которые не только обеспечивают многоспектральную скрытность, но и позволяют эффективно регулировать тепловой режим.

Ученым под руководством профессора Ли Цяна из Чжэцзянского университета удалось разработать высокоэффективный стелс-материал, который обеспечивает невидимость в коротковолновом инфракрасном, средневолновом инфракрасном, длинноволновом инфракрасном и микроволновом диапазонах. Он делает технику невидимой для радаров даже при температуре +700 градусов Цельсия.

Чтобы продемонстрировать способности материала, ученые сравнили его со стандартным черным телом. При нагревании до +700 градусов Цельсия материал демонстрировал температуру излучения около +422 градусов, что на 268 градусов ниже, чем у черного тела.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Китая готовность № 1: к чему готов Си после успеха Путина в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.scmp.com/news/china/science/article/3311539/can-chinas-new-stealth-tech-challenge-trumps-golden-dome?module=top_story&pgtype=homepage
Теги:

Новости

Все новости