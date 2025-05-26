У Китая готовность № 1: к чему готов Си после успеха Путина в Украине

Китай использует международную реакцию на агрессию России против Украины как маркер для возможных действий в отношении Тайваня. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучила экс-заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая работала в администрациях Клинтона, Обамы и Байдена.

Китай. Фото: из открытых источников

"Если Россия может вторгнуться в суверенное государство и захватить всю Украину или её части, и никто этому всерьёз не помешает, то Китай может представить себе, что он также сможет захватить Тайвань и все продвинутые полупроводники, производимые там, — и никто и глазом не моргнёт. И это представляет для нас угрозу", — отметила Шерман.

Белый дом, в свою очередь, совсем недавно предупреждал Китай после того, как тот провёл крупномасштабные военные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня, который считает своей территорией, без предварительного уведомления.

При этом КНР совершенно не скрывает свои намерения захватить остров с применением военной силы. В то же время США считают Тайвань стратегическим партнёром, и многие американские технологические компании зависят от полупроводников, производимых там.

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Также издание "Комментарии" сообщало – сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и предупредил Китай о последствиях за поддержку войны Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении Линдси Грэма в соцсети Х.



