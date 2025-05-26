logo

BTC/USD

109675.96

ETH/USD

2560.70

LTC/USD

96.76

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай У Китая готовность № 1: к чему готов Си после успеха Путина в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

У Китая готовность № 1: к чему готов Си после успеха Путина в Украине

Экс-заместитель госсекретаря США объяснила причину, почему Китай внимательно следит за войной в Украине

сегодня, 07:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай использует международную реакцию на агрессию России против Украины как маркер для возможных действий в отношении Тайваня. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучила экс-заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая работала в администрациях Клинтона, Обамы и Байдена.

У Китая готовность № 1: к чему готов Си после успеха Путина в Украине

Китай. Фото: из открытых источников

"Если Россия может вторгнуться в суверенное государство и захватить всю Украину или её части, и никто этому всерьёз не помешает, то Китай может представить себе, что он также сможет захватить Тайвань и все продвинутые полупроводники, производимые там, — и никто и глазом не моргнёт. И это представляет для нас угрозу", — отметила Шерман.

Белый дом, в свою очередь, совсем недавно предупреждал Китай после того, как тот провёл крупномасштабные военные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня, который считает своей территорией, без предварительного уведомления.                                                 

При этом КНР совершенно не скрывает свои намерения захватить остров с применением военной силы. В то же время США считают Тайвань стратегическим партнёром, и многие американские технологические компании зависят от полупроводников, производимых там.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай нашел себе нового союзника в ЕС: с кем хочет углубить сотрудничество.

Также издание "Комментарии" сообщало – сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и предупредил Китай о последствиях за поддержку войны Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении Линдси Грэма в соцсети Х.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thehill.com/homenews/5318010-china-taiwan-russia-ukraine-relations/
Теги:

Новости

Все новости