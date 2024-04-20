Почему Китай боится поражения РФ: стала известна главная причина

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Марьян Ощановский
Китай точно не заинтересован в поражении России, а потому не будет способствовать окончанию войны на условиях, которые могут быть выгодны Украине, считает эксперт-международник Дмитрий Левусь.
Китай остается ключевым партнером РФ. Фото из открытых источников
Дмитрий Левусь подчеркнул, что поражение России неприемлемо для Пекина с ментальной точки зрения, поскольку оно будет означать угрозу для самого Китая.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти России организовали пропагандистские мероприятия, в рамках которых на временно оккупированные территории прибыли вдовы российских захватчиков для агитации за войну. В рамках акции российские женщины, чьи мужчины бесславно погибли в Украине на войне, которую развязал безумный диктатор Владимир Путин, ездят по захваченным регионам и агитируют местных мужчин последовать примеру своих мужчин.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что против российского журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело за "фейки" об армии РФ. Ранее он рассказал о внебрачной дочери российского диктатора Владимира Путина. Андрей Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии "Золотое перо". Журналист, в частности, является автором расследования о вероятной третьей дочери российского президента Луизе Розовой.
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Максим
20 апреля 2024, 20:56
Китаю по барабану виграє росія чи програє. Питання лише в одному що буде вигіднішим взагалі.