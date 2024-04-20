Почему Китай боится поражения РФ: стала известна главная причина

Китай точно не заинтересован в поражении России, а потому не будет способствовать окончанию войны на условиях, которые могут быть выгодны Украине, считает эксперт-международник Дмитрий Левусь.

Китай остается ключевым партнером РФ. Фото из открытых источников

"КНР точно не заинтересована в том, чтобы проиграла Россия. Ей не нужен мир, если такой мир будет выгоден Украине. Китай заинтересован в том, чтобы война между РФ и Украиной продолжалась. Китай и Россия – старые партнеры и вместе с тем противники. Не следует забывать, что между ними есть ментальное родство. Пекин видит в Москве отражение себя. Китай считает, что Россия имеет право делать в Восточной Европе все, что ей заблагорассудится, так же, как он имеет право насыпать острова в Южно-Китайском море, давить Вьетнам или угрожать Тайваню", – сказал эксперт-международник.

Дмитрий Левусь подчеркнул, что поражение России неприемлемо для Пекина с ментальной точки зрения, поскольку оно будет означать угрозу для самого Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти России организовали пропагандистские мероприятия, в рамках которых на временно оккупированные территории прибыли вдовы российских захватчиков для агитации за войну. В рамках акции российские женщины, чьи мужчины бесславно погибли в Украине на войне, которую развязал безумный диктатор Владимир Путин, ездят по захваченным регионам и агитируют местных мужчин последовать примеру своих мужчин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что против российского журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело за "фейки" об армии РФ. Ранее он рассказал о внебрачной дочери российского диктатора Владимира Путина. Андрей Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии "Золотое перо". Журналист, в частности, является автором расследования о вероятной третьей дочери российского президента Луизе Розовой.