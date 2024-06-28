Почему Китай не приехал на Швейцарский саммит мира: названа неожиданная причина

На саммите мира в Швейцарии так и не было представителя Китая. Однако причина отсутствия на конференции китайской делегации не в пророссийскости Пекина, уверен политический эксперт Евгений Магда.

Китай может организовать собственный саммит мира. Фото из открытых источников

"Причина, прежде всего, в том, что Китай не может, не хочет и не будет стоять с Западом на одной ступени в позиции второго номера. Китаю гораздо интереснее инициировать собственный саммит мира, чем приобщаться к саммиту, организованному кем-то другим. Не случайно украинский посол в Сингапуре Екатерина Зеленко недавно заявила, что Украина может принять участие в саммите, организуемом Китаем. Зеленко была пресс-секретарем МИД, поэтому хорошо информирована и прекрасно осознает, какой резонанс и влияние могут иметь такие заявления", — подчеркнул Евгений Магда.

По словам эксперта, Китайский саммит мира стоит рассматривать как такой, что может состояться с достаточно высокой вероятностью.

"Во-первых, еще накануне конференции в Швейцарии были сообщения о том, что более 20 стран готовы поддержать предложение Китая о проведении саммита мира. Во-вторых, по результатам Швейцарского саммита мира, мы увидели, что значительная часть государств Глобального юга остаются в "китайской коробочке". Они посетили саммит, но отказались подписывать итоговое коммюнике, фактически сохранив лояльность Пекину и отказавшись соглашаться с позицией Запада по войне в Украине и путям ее завершения", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия не способна совершить большой прорыв на фронте. "Россияне снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — заявил Йенс Столтенберг. По словам генсека, у НАТО нет никаких оснований полагать, что у РФ есть возможности и силы для совершения больших прорывов. При этом он отметил, что Россия продолжит наступать и наносить авиаудары.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики, скорее всего, вскоре смогут захватить город Красногоровка в Донецкой области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "В Красногоровке плохие дела. У противника есть продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены", — рассказал лейтенант ВСУ.