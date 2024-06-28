Почему Китай не приехал на Швейцарский саммит мира: названа неожиданная причина

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Марьян Ощановский
На саммите мира в Швейцарии так и не было представителя Китая. Однако причина отсутствия на конференции китайской делегации не в пророссийскости Пекина, уверен политический эксперт Евгений Магда.
Китай может организовать собственный саммит мира. Фото из открытых источников
По словам эксперта, Китайский саммит мира стоит рассматривать как такой, что может состояться с достаточно высокой вероятностью.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия не способна совершить большой прорыв на фронте. "Россияне снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — заявил Йенс Столтенберг. По словам генсека, у НАТО нет никаких оснований полагать, что у РФ есть возможности и силы для совершения больших прорывов. При этом он отметил, что Россия продолжит наступать и наносить авиаудары.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики, скорее всего, вскоре смогут захватить город Красногоровка в Донецкой области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "В Красногоровке плохие дела. У противника есть продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены", — рассказал лейтенант ВСУ.
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