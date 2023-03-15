Почему Си Цзиньпинь едет к Путину и о чем они могут говорить

Будущий визит лидера Китая в Россию, если он все-таки состоится, покажет не союз с Россией, а противостояние с Америкой. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко, пишет ТСН.

Си Цзиньпин и Путин (фото из открытых источников)

"Вся имеющаяся информация свидетельствует о том, что продолжаются переговоры о таком визите. Россияне давно хотят, чтобы китайский лидер приехал в Россию", — сказал эксперт.

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По мнению политолога, Си Цзиньпин уже выполнил все задачи внутри страны. Его переизбрали на третий срок. Следовательно, за последние 40 лет он стал первым китайским лидером, нарушившим принцип смены поколений. В свое время каждые 10 лет происходила смена руководства в стране.

"Си Цзиньпин стал первым, кто нарушил эти правила. Это означает, что в Китае начинается новая эпоха. Чем это закончится сложно сказать. Мы видим стремление Китая к мировому лидерству. Раньше такого не было", — сказал Фесенко.

Сегодня Китай претендует на роль мирового лидера.

"Будут обсуждать войну в Украине, отношения с США, вопросы продовольственной безопасности и т.д. Цель КНР — продемонстрировать США, что у Китая есть такой ресурс как Россия, которым он может воспользоваться в противостоянии США. Такого еще не было год назад. Россия только младший партнер Китая. Но это не значит, что Китай будет поддерживать ее", – сказал Фесенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как Китай может начать помогать РФ в войне. США еще раз предупредили Китай о последствиях возможной передачи оружия стране-агрессии. По мнению политтехнолога, соучредителя Агентства по моделированию ситуаций Алексея Голобуцкого, худший сценарий состоит в том, что Беларусь станет перевалочным пунктом для китайских технологий, возможно даже вооружений – для России.

весь этот озвученный "мирный план" действительно о Китае, а не об Украине. Это посилили в ЕС, США по санкциям, рынкам, военным блокам. И даже акценты на важности соблюдения суверенитета и территориальной целостности – больше о Тайване, чем о нас

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По его словам,