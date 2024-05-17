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Почему Си ездил в Европу: названа очень неожиданная причина

Лидер Китая стремится не допустить сближения Европы с Индией

сегодня, 21:45
Автор:
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Марьян Ощановский
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На фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином начались разговоры о переносе производственных мощностей из Китая в Индию. Понимая угрозу для себя от сближения США и Индии, Китай пытается понять готова ли Европа присоединиться к США в этом вопросе, считает кандидат экономических наук Иван Усс.

Почему Си ездил в Европу: названа очень неожиданная причина

Китай ищет диалог с Европой. Фото из открытых источников

"Именно поэтому визит Си Цзиньпина в Европу, прежде всего, следует связывать с попытками Китая выяснить, будет ли Европа поддерживать идею США по продвижению Индии на роль главной страны Глобального юга. Си Цзиньпин, прежде всего, торговался с Европой за ограничение развития Индии и неприсоединение к плану США по переориентации на Индию. Вопрос России для Пекина был производным", — подчеркнул Иван Усс.

По словам эксперта, теперь Китай должен решить для себя, готов ли до конца быть с Россией или ограничить поддержку РФ в обмен на то, что Запад не будет увеличивать инвестиции в Индию.

"В контексте саммита мира, который инициировала Украина, Китай должен решить – участвовать в нем или позволить Индии выступить новым фронтменом Глобального юга", — добавил кандидат экономических наук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики достигли локальных успехов в Харьковской области, рассказал командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. В то же время, по словам Кристофера Каволи, у россиян нет сил, которые позволили бы им совершить стратегический прорыв. Генерал выразил уверенность, что ВСУ удержит оборону на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ и Китай пытаются представить встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина как мирную инициативу, однако на самом деле они готовятся к противостоянию с Западом, пишет издание The Telegraph. Издание отмечает, что в комментариях на камеры перед закрытыми переговорами два лидера говорили о глобальной стабильности и разрешении конфликтов, таких как война в Украине, но когда они сели за стол для переговоров в четверг утром, стало ясно, что там не все о мире.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GhoczXoVZiw&t=1957s
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