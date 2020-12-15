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Главная Новости Мир Китай Под многоэтажкой в Китае обнаружили гигантскую статую Будды (ФОТО)
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Под многоэтажкой в Китае обнаружили гигантскую статую Будды (ФОТО)

Этой статуе около тысячи лет

сегодня, 19:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Во время расчистки одного из многоэтажных домов в городе Чунцин, расположенном на юго-западе Китая, рабочие наткнулись на невероятную находку — огромную статую Будды.

Под многоэтажкой в Китае обнаружили гигантскую статую Будды (ФОТО)

гигантского Будду нашли в Китае

Известно, что недавно местные власти выдали распоряжение очистить многоэтажный дом от бытового мусора и старой листвы. Тогда рабочие и увидели, что дом буквально поддерживает сам Будда. У статуи нет головы, повреждена левая нога и запястье, но она все равно впечатляет своими размерами и величием.

Ученые рассказали, что на месте жилого дома в первой половине 20 века был расположен храм, который позже снесли. Предполагается, что голову статуя потеряла в 1950-х годах. Жильцы многоэтажки даже не догадывались о том, что находится у подножья их дома, а некоторые узнали о находке из новостей.

Местные власти заявили, что каменный Будда в любой момент может обрушиться из-за неустойчивого основания. Возраст статуи, по предварительным данным, исследователи оценивают в 1000 лет. Вскоре это место должны посетить специалисты по культурному наследию, чтобы определить, какие есть варианты сохранения гигантского Будды. 

Напомним, в пригороде китайского города археологи обнаружили "затерянный" город, возраст которого составляет более 5 тысяч лет. На его территории найдено множество гробниц, а также керамические изделия и украшения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Китае обнаружили еще 200 "терракотовых" солдат. Скульптуры нашли у могилы императора Цинь Ши Хуан. Найденных солдат разделили на две группы, потому что одна половина была с вооруженными луками, а вторая — с копьями. 


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Источник: https://www.inkstonenews.com/society/giant-buddha-rediscovered-china-high-rise-apartment-built-top-it/article/3113824
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