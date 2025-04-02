Под разговоры о мире Пекин начинает свою игру: какой приказ отдан войскам КНР

Народно-освободительной армии Китая отдан приказ провести вокруг Тайваня военные учения, которым дали кодовое название "Strait Thunder-2025A". Возле острова уже фиксировали 76 военных самолетов и 15 военных кораблей КНР. Об этом сообщает Reuters.

Военные учения Китая. Фото из открытых источников

Официальный Пекин не скрывает своих планов по захвату Тайваня. Так в Китае заявляют, что военные учения возле Тайваня сосредоточены на оттачивании способности блокировать остров, и на способности наносить точные удары.

Как обращают внимание западные СМИ, учения проходят после усиления китайской риторики против президента Тайваня Лай Чин-тэ, которого официальный Пекин накануне назвал "паразитом". Также они состоялись после визита министра обороны США Пита Хэгсета в Азию, во время которого американский чиновник выступал с критикой в адрес КНР.

Китай, который продолжает подчеркивать, что Тайвань – это его территория, неоднократно осуждал Лая как "сепаратиста". Лай при этом считает пустыми претензии Пекина на суверенитет и подчеркивает, что только народ Тайваня может решить свое будущее.

В китайском военном командовании рассказали, что учения проводились в средней и южной частях Тайваньского пролива. Некоторые из отдаленных островов Тайваня находятся всего в нескольких километрах от Китая.

"Учения сосредоточены на темах идентификации и проверки, предупреждения и изгнания, а также перехвата и задержания с целью проверки возможностей войск по регулированию и контролю территории, совместного блокирования и контроля, а также нанесения точных ударов по ключевым целям", — говорится в сообщении китайского военного ведомства.

Высокопоставленный представитель службы безопасности Тайваня сообщил Reuters, что в среду утром в "зоне реагирования" острова находилось более 10 китайских военных кораблей, и что береговая охрана КНР участвует в учениях "преследования".

В среду Министерство обороны Тайваня заявило, что за предыдущие 24 часа было зафиксировано 76 китайских военных самолетов и 15 китайских военных кораблей, которые действовали вокруг острова.

В материале говорится, что США, которые активно оказывают поддержку Тайваню и являются ключевым поставщиком оружия для острова, осудили китайские военные учения. Также в подобном ключе высказались Япония и ЕС.

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