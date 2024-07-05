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Подействовало ли давление Запада: какое решение принял Си по войне в Украине

Глава КНР заявил, что отношения между его страной и Россией являются "лучшими в истории"

сегодня, 07:00 comments1017
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава КНР Си Цзиньпин поддержал связи с Россией и подтвердил позицию Пекина по отношению к Украине, несмотря на разочарование западных лидеров из-за того, что Пекин якобы поддерживает военные усилия Москвы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Подействовало ли давление Запада: какое решение принял Си по войне в Украине

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что во время встречи в кулуарах саммита по безопасности в Астане Цзиньпин и Путин заявили, что отношения между их странами "лучшие в истории". Политики пообещали совместно защищать "региональное спокойствие и стабильность".

Когда речь шла об Украине, лидер Китая отметил, что его страна "всегда стояла на правильной стороне истории", согласно сообщению Министерства иностранных дел. Это говорит о постоянной поддержке Пекином Москвы.

В то же время Путин подчеркнул, что РФ выступает против вмешательства внешних сил в Южнокитайское море, где возросло напряжение из-за территориального спора Пекина с Филиппинами, союзником США.

"Мой дорогой друг, я очень рад нашей новой встрече", — обратился Си к Путину.

Авторы материала подчеркнули, что демонстрация углубления связей, возможно, будет еще больше раздражать западные страны, давящие на Китай, чтобы он прекратил содействие войне России против Украины.

"Пекин пытается изображать себя нейтральным игроком, но союзники Киева обвиняют его в предоставлении Кремлю технологий и запчастей для оружия, используемого в войне", – напомнили в издании.

Также во время встречи президент Китая отметил, что его страна поддерживает Россию в выполнении ее обязанностей председательствующей в БРИКС, "объединяя страны Глобального Юга, предотвращая новую холодную войну и выступая против незаконных односторонних санкций и гегемонии".

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-03/putin-meets-xi-for-second-time-since-may-as-leaders-hail-ties
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Донбас

сегодня, 06:49

4,6 мільйонів грн з держбюджету виплатили нардепам на оренду житла в Києві у квітні-травні, Зате у переселенців 2000 забрали. Отже тварюки. Ще раз доказ того, що цим виблядкам перемога не потрібна, їх тільки гроші цікавить. З цими виблядками у влади перемоги ніколи, ніколи не буде, запам'ятате. А так, як у нас народ амебы, не протестують, не мочать тих тварюк, то ця сволочна влада до останнього буде у влади. Наша бандерівська влада це і є клятий ворог українського народу.


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