Поднебесную накрыло землетрясением мощностью почти семь баллов

Сильное землетрясение всколыхнуло горную местность на юго-западе Китая. В результате более 30 человек погибли и еще более 30 получили ранения. Об этом сообщает TheNew York Times.

Дорога в китайской провинции Сычуань после землетрясения

Отмечается, что землетрясение повредило коммуникации, однако полноценной картины нанесенного стихией ущерба в отдаленном изолированном регионе страны пока нет. Лидер Китая Си Цзиньпин приказал правительству "не пожалеть усилий для спасения пострадавших людей".

Сообщается, что сначала Китайский центр землетрясений оценил магнитуду землетрясения в 6,6 балла, но позже пересмотрел это значение до 6,8. Его эпицентр был неглубоким и достигал глубины более 16 км, однако иногда такие землетрясения наносят больший вред, чем случающиеся глубоко под землей.

Эпицентр стихийного бедствия находился в округе Лудин, отдаленном районе юго-западной части провинции Сычуань, граничащей с Тибетом на западе и провинцией Юньнань на юге. Геологическая служба США указала точное месторасположение эпицентра недалеко от реки Даду, которая протекает через ряд порогов и мимо небольших городов в долине.

Рельеф этой местности подобен району северной провинции Сычуань, где менее чем за три месяца до летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине произошло мощное землетрясение силой в 7,9 баллов. Четырнадцать лет назад он унес жизни не менее 69 000 человек, в том числе тысячи детей, погибших во время обрушения школ.

Тогда из-за многочисленных оползней были заблокированы горные долины и дороги, а спасателям понадобилось несколько дней, чтобы добраться до некоторых населенных пунктов, где люди были похоронены заживо.

Ранее "Комментарии" сообщали, что мощное землетрясение на востоке Афганистана унесло жизни около тысячи человек, а еще полторы тысячи получили ранения. И это при том, что сила его магнитуды была 5.9 баллов по шкале Рихтера.

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