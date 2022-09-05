Поднебесную накрыло землетрясением мощностью почти семь баллов

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Афанасьева Анна
Сильное
землетрясение всколыхнуло горную местность на юго-западе Китая. В результате
более 30 человек погибли и еще более 30 получили ранения. Об этом сообщает TheNew York Times.
Дорога в китайской провинции Сычуань после землетрясения
Отмечается, что
землетрясение повредило коммуникации, однако полноценной картины нанесенного
стихией ущерба в отдаленном изолированном регионе страны пока нет. Лидер Китая
Си Цзиньпин приказал правительству "не пожалеть усилий для спасения
пострадавших людей".
Сообщается, что
сначала Китайский центр землетрясений оценил магнитуду землетрясения в 6,6
балла, но позже пересмотрел это значение до 6,8. Его эпицентр был неглубоким и
достигал глубины более 16 км, однако иногда такие землетрясения наносят больший
вред, чем случающиеся глубоко под землей.
Эпицентр
стихийного бедствия находился в округе Лудин, отдаленном районе юго-западной
части провинции Сычуань, граничащей с Тибетом на западе и провинцией Юньнань на
юге. Геологическая служба США указала точное месторасположение эпицентра
недалеко от реки Даду, которая протекает через ряд порогов и мимо небольших
городов в долине.
Рельеф этой
местности подобен району северной провинции Сычуань, где менее чем за три
месяца до летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине произошло мощное
землетрясение силой в 7,9 баллов. Четырнадцать лет назад он унес жизни не менее
69 000 человек, в том числе тысячи детей, погибших во время обрушения школ.
Тогда из-за
многочисленных оползней были заблокированы горные долины и дороги, а спасателям
понадобилось несколько дней, чтобы добраться до некоторых населенных пунктов,
где люди были похоронены заживо.
Ранее
"Комментарии" сообщали, что мощное землетрясение на востоке Афганистана унесло
жизни около тысячи человек, а еще полторы тысячи получили ранения. И это при
том, что сила его магнитуды была 5.9 баллов по шкале Рихтера.
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