Подножка от Китая: почему теперь позиции Украины в войне против РФ могут ослабнуть

Пекин объявил о значительном сокращении поставок беспилотников и их компонентов, что может повлиять на ход войны в Украине, где дроны играют ключевую роль в борьбе против российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, эскалация конфликта между Китаем и США теперь затронула и сферу технологий, которые критически важны для обороны Украины.

Китайские производители уже начали вводить ограничения на продажи ключевых компонентов, таких как двигатели, батареи и контроллеры полета, в США и Европу. Это предварительные шаги к новым экспортным правилам, которые могут быть введены в ближайшее время. Новые ограничения, по словам источников, могут включать требование получения лицензий или уведомления правительства о запланированных поставках.

Авторы материала отмечают, Украина, которая в значительной степени полагается на доступ к дешевым китайским компонентам, может испытать значительные трудности из-за этих ограничений. Производство дронов, которое стало стратегически важным в условиях войны, оказывается под угрозой.

СМИ отмечает, ситуация осложняется обострением торгового конфликта между Китаем и США. В ответ на ограничения, наложенные Вашингтоном на экспорт микросхем в Китай, Пекин запретил продажу товаров двойного назначения американским компаниям. Многие западные страны, включая США и европейские государства, уже заняты поиском альтернативы китайским поставкам, но зависимость от китайских производителей остается значительной.

Украинские производители активно используют китайские компоненты для создания доступного и эффективного оружия. Беспилотники стали основным инструментом для выполнения разведывательных и боевых задач. В июле 2023 года Китай уже объявил запрет на экспорт беспилотников для военного использования, заявляя, что не поддерживает ни одну сторону конфликта.

Вашингтон активно мониторит ситуацию. Госдепартамент и Министерство торговли США работают над поиском альтернативных поставщиков, в частности двигателей, батарей и магнитов. Пентагон также внес в черный список несколько китайских компаний, которые, по его мнению, связаны с армией КНР. Однако эти ограничения пока не устраняют общую зависимость от китайских технологий.

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