Полномасштабная война между Китаем и Тайванем: растет вероятность случайного удара

Напряжение в отношениях Китая и Тайваня грозит войной, которая может начаться случайно, информирует в своем материале BBC.

Военный самолет Китая - фото Википедии

Министерство обороны Тайваня сообщило, что вблизи воздушного пространства страны находится полсотни самолетов Китая. Это свидетельствует: военное напряжение между двумя странами — сильнейшее за последние 40 лет. Такая концентрация вооружения может стать причиной случайного удара, отмечает Чи Куо Ченг, тайваньский министр обороны.

Причина противоречий между странами: Китай считает Тайвань своей провинцией, между тем Тайвань с этим не соглашается. Для присоединения непокорного острова политики допускают даже использование силы. Чи Куо Ченг прогнозирует полномасштабное вторжение в течение ближайших четырех лет — до 2025 г. Чтобы защититься от него, он предлагает нарастить строительство ракет и военных кораблей и предлагает в связи с этим расходы на оборону увеличить на несколько миллиардов.

Между тем для обороны Тайваня США уже выделили почти два млрд долл., чтобы сохранить свободу, за которую остров борется с 1949 года.

Формально Тайвань не провозглашал независимость: просто были прекращены официальные отношения между Китайской Народной Республикой и тайваньским правительством. Однако Цай Инвэнь, нынешний президент острова, продолжает обострять ситуацию и Пекин переживает все больше. Между тем Джо Байден, президент США, с одной стороны признает концепцию "единого Китая", в составе с Тайванем, с другой стороны — продает оружие тайваньском правительства для защиты страны. Кроме того, чтобы уменьшить напряжение в регионе, он пообщался со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. В разговоре оба президентов заверили друг друга, что придерживаться так называемой тайваньской соглашения, подтверждает нынешнее статус-кво острова.

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