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Помощь Китая для "оборонки" РФ набирает обороты: о чем идет речь

Китай нарастил поставки России высокоточных станков

2 января 2024, 23:55
Автор:
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Марьян Ощановский
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С начала полномасштабного вторжения в Украину Китай увеличил в 10 раз поставки РФ высокоточных станков для российской военной промышленности. Об этом пишет издание Financial Times, передает портал "Комментарии".

Помощь Китая для "оборонки" РФ набирает обороты: о чем идет речь

Китай увеличивает военные поставки РФ. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что существенный рост поставок современных станков, позволяющих выполнять чрезвычайно точную фрезерную обработку металла, обеспокоил партнеров Украины.

По информации Financial Times, союзники Киева пытаются ограничить доступ в РФ высокоточных станков из Китая.

Как отмечает издание, согласно данным таможни РФ, в июле 2023 года китайские производители поставили в Россию оборудование на 68 млн долларов, тогда как соответствующий показатель в феврале 2022 составил лишь 6,5 млн долларов.

Отмечается, что в июле прошлого года на долю устройств с числовым программным управлением (ЧПУ) китайского происхождения пришлось 57% российского импорта по стоимости, в то время как до войны этот показатель составил всего 12%.

Кроме того, отмечает издание, Россия импортирует значительные объемы инструментов с ЧПУ, произведенных в Тайване и Южной Корее.

В ноябре США ввели масштабные санкции против всех крупных российских импортеров инструментов с ЧПУ. Китайские компании, продолжающие торговать с российскими импортерами, теперь рискуют попасть под санкции США, которые поставят под угрозу способность торговать на других рынках.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во властных кабинетах рассматривают изменения в законодательство о мобилизации, которые будут предусматривать бронирование для военнообязанных, получающих официальную зарплату выше 33,4 или 66 тысяч гривен.



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Источник: https://www.ft.com/content/d16c688d-9579-4f1d-a84f-ca29ca2f0bc0
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