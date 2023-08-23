Помощника главы Китая на саммите БРИКС скрутила охрана (ВИДЕО)

Си Цзиньпинь (фото из открытых источников)

На саммите БРИКС, продолжающемся в ЮАР, состоялся конфуз с китайской делегацией. Отдельную ее часть охранники "связали".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Соответствующее видео распространяется в Сети

Мужчина шел за главой КНР, но почему-то отстал и начал бежать, чтобы догнать шефа, но в дело вмешалась африканская охрана мероприятия. Охранник скрутил представителя делегации, а затем африканцы закрыли двери от камер и глаз.

Это уже не первый конфуз, произошедший на саммите БРИКС в этом году. К слову, вчера Сеть изрядно хохотала с главы МИД России Сергея Лаврова, решившего потанцевать на официальной встрече. Затем странная история произошла с российским президентом Путиным, заговорившим перед участниками не своим голосом по видеосвязи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что представителя России встретили с протестами на саммите БРИКС. В Южной Африке 22 августа начинается саммит лидеров стран БРИКС. Вместо Путина российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако жители ЮАР встретили российского политика с протестами и антивоенными призывами.

Местные активисты и жители собрались, чтобы продемонстрировать свое несогласие с деятельностью России и ее агрессивных действий в отношении Украины. Активисты вышли с украинской символикой и надписями "Езжай домой Лавров", "Нет путинскому империализму", "Верните детей" и другие. Протестующие также призвали прекратить подавление антивоенных протестов в России и гражданскую войну в Эфиопии.

Ежегодный саммит БРИКС – это встреча развивающихся стран, в которые входят Бразилия, Китай, Россия, Южная Африка и Индия. В этом году саммит проходит в Йоханнесбурге в ЮАР.