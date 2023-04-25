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Попытки Китая представить себя как "миротворца" – провалились: в чем причина

Заявления посла Китая во Франции Лу Шайе о скандальных заявлениях об СССР и Крым подорвали все намерения Пекина показать себя, как миротворца

25 апреля 2023, 10:50
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Автор:

Кравцев Сергей

В последнее время глава КНР Си Цзиньпин успешно отражал попытки США представить Китай как угрозу мировому порядку. В то время как китайский посол во Франции Лу Шайе после скандальных заявлений об СССР и Крым фактически свел это на нет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Bloomberg.

Попытки Китая представить себя как "миротворца" – провалились: в чем причина

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Как пишет издание, Китай в понедельник "быстро взялся за тушение пожара" в Европе, вызванный высказываниями Лу Шайе, который поставил под сомнение независимость бывших советских государств в интервью местному вещателю.


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В заявлении в понедельник вечером посольство Китая в Париже заявило, что Лу "выразил личную точку зрения", которую не следует "преувеличивать".

Однако, как пишет издание, ущерб официальному Пекину был нанесен. Заявления посла фактически повторили взгляд российского лидера Владимира Путина по Украине и другим странам, которые когда-то были в составе СССР.

"Это подорвало усилия Си изобразить Китай как нейтральную сторону, которая поможет покончить с войной, что началась в феврале 2022 года", — пишет Bloomberg.

Как заявил доцент кафедры политологии Национального университета Сингапура Джа Ян Чонг, заявление китайского посла и реакция, которое впоследствии представили в Пекине, "было что-то вроде автогола".

"Этот инцидент свидетельствует о напряженности во внешней политике Китая", — отметил он.

Журналисты отмечают, что для Си эти ошибочные замечания знаменуют еще одну неудачу, поскольку он стремится изменить имидж Китая на мировой арене после трех лет изоляции после вспышки Covid-19.

В то же время этот эпизод, по данным Bloomberg, вряд ли нанесет Китаю больший ущерб в частях Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Эксперты считают, что многие европейские лидеры, вероятно, примут отказ Пекина от комментариев посла Лу и продолжат преследовать свои экономические и дипломатические интересы с Китаем, особенно в меньших и бедных странах ЕС, которые особенно ценят коммерческие обмены с этой страной.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-25/xi-s-charm-offensive-stumbles-after-china-envoy-enrages-europe?srnd=premium-europe
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