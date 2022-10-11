После массированных ракетных обстрелов Украины Китай призвал к диалогу с РФ

Китай отреагировал на массированные обстрелы украинских городов. В Пекине выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в Украине после того, как российские оккупанты обстреляли гражданские цели. С соответствующим заявлением выступила спикер МИД Китая Мао Нин во время регулярного брифинга в Пекине, 11 октября, пишет Bloomberg .

Массированные обстрелы Украины (фото из открытых источников)

"Мы озабочены развитием текущей ситуации и призываем соответствующие стороны разрешить свои разногласия путем диалога и консультаций", — заявила Мао Нин.

Кроме того, в Китае заявили, что "готовы работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в деэскалации ситуации".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему Путин не послушал Индию и Китай . В русско-украинской войне начинается новый этап. После оглашения президентом РФ Путиным мобилизации министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что планируется поэтапно призвать 300 тыс. россиян. Комментарии разбирались, почему Путин повышает ставки в войне с Украиной, как это повлияет на оставшиеся отношения РФ с ее зарубежными партнерами и на что способны российские резервисты. Руководства Индии и Китая недвусмысленно дают понять России, что пора заканчивать войну в Украине, которая доставляет одни неудобства и накладывает негативный отпечаток на любое незападное государство, сотрудничающее с Москвой. Пекину и Дели не выгодна война в Украине по ряду причин. Индия и Китай рискуют оказаться объектом западных санкций, поскольку развивают сотрудничество с РФ в важных для себя областях. Индия и Китай увеличили объемы закупок российской нефти после ограничения доступа России на европейский рынок энергоносителей. Своими действиями Пекин и Дели снижают эффект антироссийских санкций.

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