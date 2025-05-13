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После "тарифного перемирия" что-то пошло не так: что заявил Си Цзиньпин о Трампе

Лидер КНР заявил, что в тарифных и торговых войнах не может быть победителей

сегодня, 12:05
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Кравцев Сергей

Глава КНР Си Цзиньпин раскритиковал тарифную политику американского лидера Дональда Трампа и заявил, что в торговых войнах "нет победителей". Как передает портал "Комментарии", заявление Си Цзиньпина цитирует "Axios".

После "тарифного перемирия" что-то пошло не так: что заявил Си Цзиньпин о Трампе

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"В тарифных и торговых войнах нет победителей. Запугивание или гегемонизм приводят лишь к самоизоляции... Только через единство и сотрудничество страны могут защитить глобальный мир и стабильность, а также способствовать мировому развитию и процветанию", — заявил китайский лидер во время форума Китай-CELAC.

Как уточнили авторы "Axios", это первая критика Си Цзиньпина в сторону США после того, как Пекин и Вашингтон договорились о снижении тарифов друг против друга на 90 дней. 

Читайте также на портале "Комментарии" — после переговоров в Швейцарии Соединённые Штаты Америки объявили о торговом соглашении с Китаем. Об этом говорится в сообщении Белого дома, который ссылается на заявления министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя США посла Джемисона Грира.

Отмечается, что в Женеве США и Китай достигли значительного прогресса в торговых переговорах, которые, по словам американских чиновников, должны помочь решить проблему многомиллиардного торгового дефицита США. 

По информации Бессента, переговоры, прошедшие в Женеве при поддержке правительства Швейцарии, были продуктивными. В них приняли участие вице-премьер, два заместителя министров США, сам Бессент и посол Грир. 

"Соглашение, которое мы заключили с нашими китайскими партнерами, поможет нам работать над решением этой чрезвычайной ситуации в стране", – отметил Скотт Бессент.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ЕС решили взять передышку в торговой войне с Трампом: в чем причина.




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Источник: https://www.axios.com/2025/05/13/trump-tariffs-china-us-trade-deal-xi
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