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Посол Китая во Франции попал в мировой скандал: что известно

Посол Китая во Франции Лу Шайе подверг сомнению суверенитет советских республик

сегодня, 17:03
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Автор:

Лиля Воробьева

22 апреля китайский посол сделал скандальное заявление. По его мнению, бывшие советские республики якобы не имеют статуса в международном праве. Об этом сообщает LCI .

Посол Китая во Франции попал в мировой скандал: что известно

Посол Китая во Франции Лу Шайе (фото из открытых источников)

В эфире телеканала во Франции Шайе заявил, что бывшие советские республики, которой также считается Украина, "не обладают эффективным статусом в международном праве".


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"В международном праве страны бывшего Советского союза не имеют действующего статуса, поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны", — сказал он.

По словам эксперта из Китая парижского мозгового центра Foundation for Strategic Research Антуана Бондаза, посол из Китая отрицает существование таких стран, как Украина, Литва, Эстония и Казахстан.

Также на вопрос, считает ли Шайе Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что это зависит от того, как вы воспринимаете проблему, добавив, что это все не так просто. А еще он сказал, что Крым был "русским сначала", не уточнив, что он имел в виду под началом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай ответил США по поводу "безграничной" дружбы с РФ . Официальный Пекин достаточно резко отреагировал на упреки США по поводу "безграничной" дружбы с Россией. Китайские власти считают это вмешательством в отношения. Соответствующее заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин. Представитель МИД ответил на слова министра финансов США Джанет Йеллен. Она заявила, что "безграничная" дружба Пекина и Москвы свидетельствует о том, что Китай несерьезно относится к войне в Украине. Вэньбин заявил, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Китая с Россией.



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