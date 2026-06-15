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Появилась первая реакция Китая на российский удар по Киево-Печерской лавре

Китай призвал к переговорам после удара РФ по Киеву и Лавре.

15 июня 2026, 11:50
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Slava Kot

Китай прокомментировал массированный российский обстрел Киева 15 июня, в результате которого пострадала Киево-Печерская лавра, являющаяся объектом мирового наследия ЮНЕСКО. Пекин призвал стороны к переговорам, избежав прямой оценки действий России в войне против Украины.

Появилась первая реакция Китая на российский удар по Киево-Печерской лавре

Реакция Китая на удар России по Киево-Печерской лавре. Фото из открытых источников

Во время брифинга спикер МИД Китая Линь Цзянь получил вопрос от украинских СМИ по обстрелу россиянами Киево-Печерской лавры, которая является одним из самых святых мест христианского мира. В ответ представитель КНР традиционно назвал войну России против Украины "украинским кризисом" и призвал обе стороны к миру через переговоры.

"В вопросе "украинского кризиса" позиция Китая была и остается последовательной и четкой. Китай всегда поддерживал и продолжает поддерживать мирный диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь к завершению кризиса и призывает все стороны приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования конфликта", — заявил представитель МИД Китая.

Китай традиционно избегает определения агрессора и жертвы в войне России против Украины. Несмотря на декларируемый нейтралитет, Пекин сохраняет тесные политические и экономические связи с Москвой. После попыток выступить посредником в первые годы полномасштабной войны, Китай фактически перешел к позиции наблюдателя, ограничиваясь общими призывами к деэскалации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что еврокомиссар Марта Кос заявила, что массированный удар России по Украине 15 июня не был случайным, а в МИД Франции сравнили обстрел Киево-Печерской лавры с бомбардировкой Нотр-Дама.

Также "Комментарии" писали о циничной реакции Минобороны РФ на удар по Киево-Печерской лавре и киностудии Довженко.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4133903-kitaj-vidreaguvav-na-udar-po-kievopecersij-lavri.html
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