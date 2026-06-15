З'явилася перша реакція Китаю на російський удар по Києво-Печерській лаврі

Китай прокоментував масований російський обстріл Києва 15 червня, внаслідок якого постраждала Києво-Печерська лавра, яка є об’єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Пекін вкотре закликав сторони до переговорів, уникнувши прямої оцінки дій Росії у війні проти України.

Реакція Китаю на удар Росії по Києво-Печерській лаврі. Фото з відкритих джерел

Під час брифінгу речник МЗС Китаю Лінь Цзянь отримав питання від українських ЗМІ щодо обстрілу росіянами Києво-Печерської лаври, яка є одним з найбільш святих місць християнського світу. У відповідь представник КНР традиційно назвав війну Росії проти України "українською кризою" та закликав обидві сторони до миру через переговори.

"У питанні "української кризи" позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою. Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до завершення кризи і закликає всі сторони докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту", — заявив речник МЗС Китаю.

Китай традиційно уникає визначення агресора та жертви у війні Росії проти України. Попри декларований нейтралітет, Пекін зберігає тісні політичні та економічні зв’язки з Москвою. Після спроб виступити посередником у перші роки повномасштабної війни Китай фактично перейшов до позиції спостерігача, обмежуючись загальними закликами до деескалації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що єврокомісарка Марта Кос заявила, що масований удар Росії по Україні 15 червня не був випадковим, а в МЗС Франції порівняли обстріл Києво-Печерської лаври з бомбардуванням Нотр-Даму.

Також "Коментарі" писали про цинічну реакцію Міноборони РФ на удар по Києво-Печерській лаврі та кіностудії Довженка.



