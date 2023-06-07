Появилась реакция Китая на подрыв Каховской ГЭС

Китай отреагировал на подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции и призвал Украину и Россию продолжать процессы по урегулированию "украинского кризиса". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Представитель МИД Китая Мао Нин. Фото из открытых источников

Офис спикера Министерства иностранных дел Китая ответил на запрос "Укринформа" о подрыве российскими военными Каховской ГЭС, создавших катастрофу на юге Украины.

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"В нынешних обстоятельствах мы надеемся, что все стороны будут отданы политическому урегулированию украинского кризиса и будут способствовать ослаблению ситуации", — сообщили в МИД Китая.

В китайском дипведомстве добавили, что позиция КНР относительно "кризиса в Украине" остается четкой и последовательной.

Термином "украинский кризис" Китай называет войну между Украиной и Россией.

Напомним, что 6 июня российские военные взорвали дамбу на Каховской ГЭС. Из-за рисков затопления в Херсонской области начали эвакуацию местного населения. В Зеленском сообщили, что подтопление грозит около 80 населенных пунктов, расположенных ниже Каховского водохранилища.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые фото с последствиями подрыва дамбы на Каховской ГЭС. Посредством этих снимков можно сравнить ситуацию в период до подрыва Каховской ГЭС и после.

Также "Комментарии" писали, что член партии Владимира Путина "Единая Россия" Евгений Попов назвал подрыв дамбы на Каховской гидроэлектростанции в Украине военным преступлением. Несмотря на это, российский политик утверждает, что в этом виновата Украина.



