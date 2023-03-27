Появилась реакция Китая на размещение российского ядерного оружия в Беларуси

Представитель министерства иностранных дел Мао Нин провела пресс-конференцию перед журналистами, где отреагировала на размещение российского ядерного оружия в Беларуси. Представитель МИД Китая раскритиковала позицию Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на китайский ресурс Sohu.



Представитель МИД КНР Мао Нин. Фото: EPA/ANSA

Владимир Пут 25 марта объявил, что Россия отправит тактическое ядерное оружие в Беларусь, после первого июля, именно тогда в стране должны построить соответствующее хранилище для ядерного вооружения. На такие заявления критически отреагировали в представительстве иностранных дел КНР. Представитель МИД Мао Нин сообщила о заявлении лидеров пяти стран, где осуждалось использование ядерного оружия.

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"В январе прошлого года лидеры пяти государств, имеющих ядерное вооружение, обратились с общим сообщением, где указали, что ядерную войну невозможно выиграть или вести ее, особенно утверждая, что следует избегать войн между государствами, владеющими ядерным оружием". , – говорит Мао Нин.

Далее в своей речи спикер МИД Китая отметила, что следует пытаться мирным путем решить войну в Украине.

"В сегодняшних условиях все стороны должны сосредоточить усилия на дипломатическом урегулировании украинского кризиса мирным путем и совместно способствовать разрядке ситуации", — говорит представитель министерства иностранных дел Мао Нин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что означает размещение ядерного оружия на территории Белоруссии? Путин, таким образом, хочет вернуться на мировую политическую арену, шантажирует Европу или скрывает свои неудачи в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на критику Запада по ядерному оружию в Беларуси.