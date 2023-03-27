logo

BTC/USD

27898.07

ETH/USD

1766.55

LTC/USD

92.16

USD/UAH

38.25

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Появилась реакция Китая на размещение российского ядерного оружия в Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась реакция Китая на размещение российского ядерного оружия в Беларуси

Китай отреагировал на заявления президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии.

сегодня, 14:46
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Представитель министерства иностранных дел Мао Нин провела пресс-конференцию перед журналистами, где отреагировала на размещение российского ядерного оружия в Беларуси. Представитель МИД Китая раскритиковала позицию Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на китайский ресурс Sohu.

Появилась реакция Китая на размещение российского ядерного оружия в Беларуси

Представитель МИД КНР Мао Нин. Фото: EPA/ANSA

Владимир Пут 25 марта объявил, что Россия отправит тактическое ядерное оружие в Беларусь, после первого июля, именно тогда в стране должны построить соответствующее хранилище для ядерного вооружения. На такие заявления критически отреагировали в представительстве иностранных дел КНР. Представитель МИД Мао Нин сообщила о заявлении лидеров пяти стран, где осуждалось использование ядерного оружия.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"В январе прошлого года лидеры пяти государств, имеющих ядерное вооружение, обратились с общим сообщением, где указали, что ядерную войну невозможно выиграть или вести ее, особенно утверждая, что следует избегать войн между государствами, владеющими ядерным оружием". , – говорит Мао Нин.

Далее в своей речи спикер МИД Китая отметила, что следует пытаться мирным путем решить войну в Украине.

"В сегодняшних условиях все стороны должны сосредоточить усилия на дипломатическом урегулировании украинского кризиса мирным путем и совместно способствовать разрядке ситуации", — говорит представитель министерства иностранных дел Мао Нин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что означает размещение ядерного оружия на территории Белоруссии? Путин, таким образом, хочет вернуться на мировую политическую арену, шантажирует Европу или скрывает свои неудачи в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на критику Запада по ядерному оружию в Беларуси.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sohu.com/a/659726474_162522?edtsign=6F62BB18F2376AF83D1E57A046B3080048D4718A&edtcode=xW5WLWm834RlWgB9uxAiFw%3D%3D&scm=1103.plate:663:0.0.1_1.0&_f=index_cpc_1_0&spm=smpc.channel_258.block4_314_Y6ubu8_1_fd.11.1679904000010DA5oXoZ_1090
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!