Появилась реакция Китая на размещение российского ядерного оружия в Беларуси

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Slava Kot
Представитель министерства иностранных дел Мао Нин провела пресс-конференцию перед журналистами, где отреагировала на размещение российского ядерного оружия в Беларуси. Представитель МИД Китая раскритиковала позицию Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на китайский ресурс Sohu.
Представитель МИД КНР Мао Нин. Фото: EPA/ANSA
Владимир Пут 25 марта объявил, что Россия отправит тактическое ядерное оружие в Беларусь, после первого июля, именно тогда в стране должны построить соответствующее хранилище для ядерного вооружения. На такие заявления критически отреагировали в представительстве иностранных дел КНР. Представитель МИД Мао Нин сообщила о заявлении лидеров пяти стран, где осуждалось использование ядерного оружия.
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Далее в своей речи спикер МИД Китая отметила, что следует пытаться мирным путем решить войну в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что означает размещение ядерного оружия на территории Белоруссии? Путин, таким образом, хочет вернуться на мировую политическую арену, шантажирует Европу или скрывает свои неудачи в войне с Украиной.
Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на критику Запада по ядерному оружию в Беларуси.
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