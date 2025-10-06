logo

Главная Новости Мир Китай Предоставляет ли Китай спутниковые данные РФ для ударов по Украине: появилась реакция КНР
commentss НОВОСТИ Все новости

Предоставляет ли Китай спутниковые данные РФ для ударов по Украине: появилась реакция КНР

МИД Китая заявил, что ему "неизвестно" о предоставлении России спутниковых данных для ударов по Украине. Пекин отметил свою "нейтральную позицию".

6 октября 2025, 09:10
Автор:
avatar

Slava Kot

После заявления украинской разведки о возможном использовании Россией китайских спутниковых данных для нанесения ударов по Украине, официальный Пекин обнародовал свою позицию. Министерство иностранных дел КНР заявило, что ему "неизвестно" о таких случаях и заверило, что Китай придерживается "честной и объективной позиции" в отношении войны в Украине.

Предоставляет ли Китай спутниковые данные РФ для ударов по Украине: появилась реакция КНР

Спикер МИД КНР Го Цзякунь. Фото из открытых источников

Офис спикера МИД Китая в ответе на запрос "Укринформа" сообщил, что ему неизвестно об информации украинской разведки о предоставлении китайских спутниковых данных России.

"Нам неизвестна ситуация, о которой вы упомянули", — говорится в ответе.

В сообщении добавляется, что Китай последовательно выступает за политическое урегулирование конфликта, избегая прямой поддержки любой из сторон.

"Позиция Китая относительно "украинского кризиса" всегда была открытой, честной, объективной и беспристрастной, что широко признается международным сообществом", — говорится в ответе китайских дипломатов.

В то же время Пекин не стал прямо отрицать факт возможного предоставления спутниковых данных России или выражать возмущение "ложными обвинениями".

Ранее представитель Службы внешней разведки Олег Олегов сообщил, что украинские спецслужбы зафиксировали факты передачи Китаем России спутниковых данных, которые могли использоваться для ракетных ударов по территории Украины, в частности, по объектам с иностранными инвестициями.

Также портал "Комментарии" сообщал, что во время ударов РФ по Львовщине 5 октября были зафиксированы пролеты китайских спутников Yaogan над территорией запада Украины.



Источник: https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-polytics/4044038-pekin-vidreaguvav-na-zaavu-ukrainskoi-rozvidki-pro-nadanna-kitaem-suputnikovih-danih-rosii.html
