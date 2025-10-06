Чи надає Китай супутникові дані РФ для ударів по Україні: з'явилася реакція КНР

Після заяви української розвідки про можливе використання Росією китайських супутникових даних для завдання ударів по Україні, офіційний Пекін оприлюднив свою позицію. Міністерство закордонних справ КНР заявило, що йому "невідомо" про такі випадки та запевнило, що Китай дотримується "чесної та об’єктивної позиції" щодо війни В Україні.

Речник МЗС КНР Го Цзякунь. Фото з відкритих джерел

Офіс речника МЗС Китаю у відповіді на запит "Укрінформу" повідомив, що йому невідомо про інформацію української розвідки про надання китайських супутникових даних Росії.

"Нам невідома ситуація, про яку ви згадали", — йдеться у відповіді.

У повідомленні додається, що Китай послідовно виступає за політичне врегулювання конфлікту, уникаючи прямої підтримки будь-якої зі сторін.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" завжди була відкритою, чесною, об’єктивною та неупередженою, що широко визнається міжнародною спільнотою", — йдеться у відповіді китайських дипломатів.

Водночас Пекін не став прямо заперечувати факт можливого надання супутникових даних Росії чи висловлювати обурення "неправдивими звинуваченнями".

Раніше представник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров повідомив, що українські спецслужби зафіксували факти передачі Китаєм Росії супутникових даних, які могли використовуватися для ракетних ударів по території України, зокрема, по об’єктах із іноземними інвестиціями.

Також портал "Коментарі" повідомляв, що під час ударів РФ по Львівщині 5 жовтня було зафіксовано прольоти китайських супутників Yaogan над територією заходу України.